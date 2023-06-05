Владимир Ткачев: «Поездка в «Лос-Анджелес» не дала ответы на вопросы о моем уровне. Хотелось попробовать снова»

Владимир Ткачев объяснил, почему хочет вновь попробовать себя в НХЛ.

– Если с по каким-то причинам не получится, то где вы продолжите карьеру?

– Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять.

Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год.

Поездка в систему « » не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова, – сказал нападающий .