Владимир Ткачев: «Поездка в «Лос-Анджелес» не дала ответы на вопросы о моем уровне. Хотелось попробовать снова»

Теги Авангард Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Ткачев объяснил, почему хочет вновь попробовать себя в НХЛ.

– Если с НХЛ по каким-то причинам не получится, то где вы продолжите карьеру?

– Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять.

Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год.

Поездка в систему «Лос-Анджелеса» не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова, – сказал нападающий Владимир Ткачев.

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2 комментария

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Ястреб
Пробуй друг, пробуй, но если что, Авангард ждёт тебя…
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Сергей Орлов
Как раз таки дала)
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