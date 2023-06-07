Андрей Костицын о работе в минском «Динамо»: «Год на профессиональном уровне не играл. Получается, карьера хоккеиста завершена. Пришло время начинать новый этап»

Андрей Костицын высказался касательно завершения карьеры хоккеиста.

Ранее стало известно, что он будет заместителем начальника спортивного отдела и возглавит скаутское направление минского «Динамо».

– Рад вернуться в систему минского «Динамо». Для меня это новый вызов. По сути, начинаю новый путь. Мне это направление интересно. Хочется помочь команде и клубу. Будем двигаться вместе.

С руководством наметили ориентиры и цели работы. Более обстоятельные разговоры и планирование еще впереди. В любом случае будем работать с одной связке с руководством, тренерским штабом, спортивным отделом.

Глобально стратегия останется прежней: развивать молодых белорусских хоккеистов, приглашать сильных легионеров, которые будут приносить пользу на площадке и за ее пределами, передавать свой опыт молодым. И, разумеется, надо бороться за самые высокие места.

– Пока официально вы не объявляли о завершении карьеры хоккеиста.

– Год на профессиональном уровне не играл. Получается, карьера хоккеиста завершена. Пришло время начинать новый этап.

Благодарен руководству «Динамо», что предложили такой вариант. Постепенно себя готовил к такому переходу. Но форму в любом случае поддерживаю, для себя в удовольствие играю, – сказал Андрей Костицын.