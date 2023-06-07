Андрей Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела минского «Динамо». Он выиграл любительский турнир с командой Лукашенко в апреле

Андрей Костицын вернулся в минское «Динамо».

Он будет заместителем начальника спортивного отдела и возглавит скаутское направление в клубе.

Костицын провел 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очков. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогс» он стал обладателем Кубка Колдера.

В Фонбет Чемпионате КХЛ Костицын играл за минское «Динамо», «Трактор», «Сочи», «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Торпедо». На его счету 440 игр и 258 (114+144) баллов. Из них в составе «Динамо» – 110 матчей и 62 (31+31) очка. Он также играл за сборную Беларуси.

В апреле в составе команды президента Беларуси Александра Лукашенко он выиграл XVI Республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.