Андрей Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела минского «Динамо». Он выиграл любительский турнир с командой Лукашенко в апреле
Андрей Костицын вернулся в минское «Динамо».
Он будет заместителем начальника спортивного отдела и возглавит скаутское направление в клубе.
Костицын провел 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очков. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогс» он стал обладателем Кубка Колдера.
В Фонбет Чемпионате КХЛ Костицын играл за минское «Динамо», «Трактор», «Сочи», «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Торпедо». На его счету 440 игр и 258 (114+144) баллов. Из них в составе «Динамо» – 110 матчей и 62 (31+31) очка. Он также играл за сборную Беларуси.
В апреле в составе команды президента Беларуси Александра Лукашенко он выиграл XVI Республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Вы же не пишите в новости про Фетисова например, что он выиграл в матче легенд в составе команды Путина?