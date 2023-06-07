Андрей Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела минского «Динамо». Он выиграл любительский турнир с командой Лукашенко в апреле

Теги Андрей Костицын Динамо Минск КХЛ Команда Лукашенко Хоккей

Андрей Костицын вернулся в минское «Динамо».

Он будет заместителем начальника спортивного отдела и возглавит скаутское направление в клубе.

Костицын провел 398 матчей в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл», набрав 222 (103+119) очков. В АХЛ с «Гамильтон Бульдогс» он стал обладателем Кубка Колдера. 

В Фонбет Чемпионате КХЛ Костицын играл за минское «Динамо», «Трактор», «Сочи», «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Торпедо». На его счету 440 игр и 258 (114+144) баллов. Из них в составе «Динамо» – 110 матчей и 62 (31+31) очка. Он также играл за сборную Беларуси.

В апреле в составе команды президента Беларуси Александра Лукашенко он выиграл XVI Республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

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2 комментария

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Hola Hola
А эта приписка про выигрыш в составе команды Лукашенко должна ненавязчиво подсказать нам, что должность он получил по протекции, или зачем это?
+3
0
+3
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TimGI86
В новости по ссылке нет информации про победу в Республиканских соревнованиях, зачем эта информация?
Вы же не пишите в новости про Фетисова например, что он выиграл в матче легенд в составе команды Путина?
0
0
0
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