Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:4) и в 14-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 2 передачи

Команда президента Беларуси в 14-й раз стала победителем любительского турнира по хоккею

Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сегодня, 8 апреля, во втором матче решающей серии команда президента выиграла у Минской области со счетом 6:4.

Александр Лукашенко отметился двумя передачами. Сын президента Беларуси Николай сделал дубль.

Голами в составе команды также отметились , Алексей Баранов, Артем Антоненко и .