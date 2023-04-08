Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:4) и в 14-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 2 передачи
Команда президента Беларуси в 14-й раз стала победителем любительского турнира по хоккею
Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Сегодня, 8 апреля, во втором матче решающей серии команда президента выиграла у Минской области со счетом 6:4.
Александр Лукашенко отметился двумя передачами. Сын президента Беларуси Николай сделал дубль.
Голами в составе команды также отметились Андрей Костицын, Алексей Баранов, Артем Антоненко и Ярослав Чуприс.
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