Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:4) и в 14-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 2 передачи

Теги Ярослав Чуприс Андрей Костицын Александр Лукашенко Алексей Баранов любительский хоккей Политика Артем Антоненко Команда Лукашенко Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси в 14-й раз стала победителем любительского турнира по хоккею

Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сегодня, 8 апреля, во втором матче решающей серии команда президента выиграла у Минской области со счетом 6:4. 

Александр Лукашенко отметился двумя передачами. Сын президента Беларуси Николай сделал дубль.

Голами в составе команды также отметились Андрей Костицын, Алексей Баранов, Артем Антоненко и Ярослав Чуприс.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madhamish
Ну еще бы, конечно выйграла, после того, как один тренер осмелился обыграть команду президента, то наутро чела уже поперли по месту основной работы (в Гомеле тренил кого-то). После чего дураков больше не осталось окончательно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hivaga22
Ответ A_Bechter
Сдает Александр Григорьевич, возраст сказывается. Пора ему уже замену искать.
Замена дубль оформила.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Носков
Ни о чём. Наш-то вон, по десять шайб забивает. Если б не заботы государственные по улучшению жизни россиян (хотя куда уж ещё улучшать-то), был бы в НХЛ первым бомбардиром и МакДи с Драйзайтлем бились бы в истерике.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Лучше бы сделали две передачи для Лукашенко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A_Bechter
Сдает Александр Григорьевич, возраст сказывается. Пора ему уже замену искать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Матвеев
Слабовато сыграл Батька
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий