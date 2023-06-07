Экс-тренер «Куньлуня» Тапола возглавил «Берн». Он выиграл 4 чемпионата Финляндии и Лигу чемпионов с «Таппарой»
Финский специалист Юсси Тапола возглавил швейцарский «Берн».
48-летний тренер подписал с клубом контракт на 2 года.
В минувшем сезоне он сделал чемпионский дубль с «Таппарой», выиграв финскую лигу и Лигу чемпионов.
В общей сложности он 4 раза приводил клуб из Тампере к титулу чемпиона Финляндии (2016, 2017, 2022 и 2023 годы).
Кроме того, в сезоне-2018/19 Тапола был главным тренером «Куньлуня» в КХЛ. Его уволили по ходу регулярного чемпионата.
В «Таппаре» его ранее сменил бывший главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.
После последнего на сегодня чемпионства в 2019 году «Берн» ни разу не прошел дальше четвертьфинала в швейцарской лиге.
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