Экс-тренер «Куньлуня» Тапола возглавил «Берн». Он выиграл 4 чемпионата Финляндии и Лигу чемпионов с «Таппарой»

Теги переходы чемпионат Швейцарии Берн Таппара Юсси Тапола Хоккей

Финский специалист Юсси Тапола возглавил швейцарский «Берн».

48-летний тренер подписал с клубом контракт на 2 года. 

В минувшем сезоне он сделал чемпионский дубль с «Таппарой», выиграв финскую лигу и Лигу чемпионов. 

В общей сложности он 4 раза приводил клуб из Тампере к титулу чемпиона Финляндии (2016, 2017, 2022 и 2023 годы). 

Кроме того, в сезоне-2018/19 Тапола был главным тренером «Куньлуня» в КХЛ. Его уволили по ходу регулярного чемпионата. 

В «Таппаре» его ранее сменил бывший главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг. 

После последнего на сегодня чемпионства в 2019 году «Берн» ни разу не прошел дальше четвертьфинала в швейцарской лиге. 

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