Экс-тренер «Куньлуня» Тапола возглавил «Берн». Он выиграл 4 чемпионата Финляндии и Лигу чемпионов с «Таппарой»

Финский специалист Юсси Тапола возглавил швейцарский «Берн».

48-летний тренер подписал с клубом контракт на 2 года.

В минувшем сезоне он сделал чемпионский дубль с «Таппарой», выиграв финскую лигу и Лигу чемпионов.

В общей сложности он 4 раза приводил клуб из Тампере к титулу чемпиона Финляндии (2016, 2017, 2022 и 2023 годы).

Кроме того, в сезоне-2018/19 Тапола был главным тренером «Куньлуня» в КХЛ. Его уволили по ходу регулярного чемпионата.

В «Таппаре» его ранее сменил бывший главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.

После последнего на сегодня чемпионства в 2019 году « » ни разу не прошел дальше четвертьфинала в швейцарской лиге.