Кэмпфер склоняется к переходу в «Ак Барс». Игроку предложили условия лучше, чем в Северной Америке («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Стивен Кэмпфер Хоккей

«Ак Барс» ведет переговоры со Стивеном Кэмпфером.

«Ак Барс» уже не первый месяц ведет переговоры с Кэмпфером и пытается уговорить его вернуться в Казань. Ему даже сделали контрактное предложение.

Условия, которые предлагает «Ак Барс», значительно лучше, чем те, которые у Стивена нынче за океаном. 

Так что сейчас Кэмпфер больше склонен к тому, чтобы вернуться в Россию, чем продолжать карьеру за океаном», – говорится в тексте «Бизнес Online».

В сезоне-2021/22 Фонбет Чемпионата КХЛ Кэмпфер играл за «Ак Барс». В регулярном чемпионате он набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.

В нынешнем сезоне он провел 62 матча в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и «Тусон», набрав 30 (6+24) очков.

2 комментария

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5kywn5cddd
Кемпфер топ для нашей лиги!
+6
-1
+5
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marshal .masha
А вдруг завтра война с США, он же и его семья так переживали из-за политической обстановки? Соберет чемодан и алга домой?
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