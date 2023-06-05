Норвежец Эмиль Мартинсен Лиллеберг подписал контракт с «Тампой» на два года. Защитник играл в Швеции в прошлом сезоне
Эмиль Мартинсен Лиллеберг продолжит карьеру в «Тампе».
22-летний норвежский защитник подписал двухлетний контракт с «Лайтнинг». Договор является двусторонним.
В прошедшем сезоне Эмиль Мартинсен Лиллеберг выступал за «Оскархамн» в чемпионате Швеции.
Он записал на свой счет 11 (3+8) очков при полезности «минус 4» в 46 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок сделал одну передачу при полезности «плюс 2» в 3 играх.
Хоккеист также принял участие на ЧМ-2023 в составе сборной Норвегии.
Эмиль Мартинсен Лиллеберг провел семь игр на турнире и не отметился результативными действиями.
странно, что Пыленкова не подписали по такой же схеме.