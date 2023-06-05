Норвежец Эмиль Мартинсен Лиллеберг подписал контракт с «Тампой» на два года. Защитник играл в Швеции в прошлом сезоне

Теги переходы Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Швеции Эмиль Мартинсен Лиллеберг Хоккей

Эмиль Мартинсен Лиллеберг продолжит карьеру в «Тампе».

22-летний норвежский защитник подписал двухлетний контракт с «Лайтнинг». Договор является двусторонним.

В прошедшем сезоне Эмиль Мартинсен Лиллеберг выступал за «Оскархамн» в чемпионате Швеции.

Он записал на свой счет 11 (3+8) очков при полезности «минус 4» в 46 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок сделал одну передачу при полезности «плюс 2» в 3 играх.

Хоккеист также принял участие на ЧМ-2023 в составе сборной Норвегии. 

Эмиль Мартинсен Лиллеберг провел семь игр на турнире и не отметился результативными действиями.

3 комментария

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rjrjy
Он же вроде проспектом Аризоны был. Странно, что "Койотам" не нужен оказался
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Венер Кучербаев
селекционный вектор Тампы понятен - за небольшие по меркам НХЛ деньги даёт молодым, но уже более-менее показавшим себя игрокам шанс заиграть в НХЛ. хороший ход.
странно, что Пыленкова не подписали по такой же схеме.
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bold
Ответ rjrjy
Он же вроде проспектом Аризоны был. Странно, что "Койотам" не нужен оказался
В тот год , который его выбрали , должны были до 1 июня этого года , предложить контракт , чего они не сделали ) по такой же схеме Фалковский подписывался с ЛА
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