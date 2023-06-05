Глава Ассоциации агентов: «Ни одному аккредитованному агенту в России невыгодно, чтобы его клиенты уезжали. Он за это ничего не получает»

Виктор Меркулов ответил на вопрос о методах против оттока хоккеистов за рубеж.

– После заключения договора с КХЛ говорилось и о желании противостоять оттоку российских хоккеистов за рубеж. Как это можно сделать?

– Ни одному аккредитованному хоккейному агенту в России невыгодно, чтобы его клиенты уезжали за рубеж, потому что он за это ничего не получает.

Мы всеми руками за то, чтобы этот поток сокращался. Понятно, что невозможно оставить всех игроков здесь.

Но можно создать условия в России, чтобы хоккеистам было комфортно, чтобы они получали достойную заработную плату, чтобы не было желания уезжать, – сказал президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов.