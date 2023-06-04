Скоренов об обмене из «Динамо» в «Северсталь»: «Было немного неожиданно. В целом рад!»

Александр Скоренов высказался об обмене из «Динамо» в «Северсталь».

«Новость о подписании была немного неожиданной, но в целом рад, что так получилось! В течение прошлого сезона следил за «Северсталью», но сейчас поменялся весь тренерский штаб, и я думаю, все будет по-другому.

Пока мне не объяснили мою роль в команде, но думаю, что на предсезонке уже будут ясны требования тренерского штаба.

Для себя лично ставлю цель как можно больше пользы приносить команде. Это не только голы и передачи, но и игра в обороне, ловля шайбы на себя – все в совокупности!» – сказал нападающий « » .