«Нью-Джерси» может обменять права на Сиверсона. Защитник набрал 33 очка в регулярном чемпионате

«Нью-Джерси» может обменять Дэймона Сиверсона.

У защитника в конце этого сезона истекает действие контракта с зарплатой 4,16 миллиона долларов в год. Он может стать неограниченно свободным агентом

«Дэвилс» готовы обменять права на , если до открытия рынка свободных агентов не договорятся с игроком о продлении договора.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 33 (7+26) очка при полезности «плюс 9» в 81 матче регулярного чемпионата .

В плей-офф в его активе 3 (1+2) балла при полезности «минус 3» в 12 играх.