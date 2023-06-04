Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр. Рекорд XXI века у О’Райлли (4)
Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр.
Форвард «Вегаса» поставил точку в первом матче финальной серии с «Флоридой» (5:2, 1-0), поразив пустые ворота.
В 2018 году нападающий «Голден Найтс» отличился в четвертом и пятом матчах финала против «Вашингтона» (1-4).
За последние 40 лет более длительные голевые серии в финалах выдавали только 5 игроков.
Это Марио Лемье (7 игр), Уэйн Гретцки (6), Брайан Пропп, Сергей Федоров и Райан О’Райлли (у всех – по 4).
О’Райлли принадлежит рекорд XXI века – в 2019 году он отличился в 4 подряд матчах финальной серии с «Бостоном» (4-3).
Комментарии