Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр. Рекорд XXI века у О’Райлли (4)

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Марио Лемье Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Вегас Райан О′Райлли Райлли Смит Брайан Пропп Хоккей

Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр.

Форвард «Вегаса» поставил точку в первом матче финальной серии с «Флоридой» (5:2, 1-0), поразив пустые ворота. 

В 2018 году нападающий «Голден Найтс» отличился в четвертом и пятом матчах финала против «Вашингтона» (1-4). 

За последние 40 лет более длительные голевые серии в финалах выдавали только 5 игроков.

Это Марио Лемье (7 игр), Уэйн Гретцки (6), Брайан Пропп, Сергей Федоров и Райан О’Райлли (у всех – по 4).

О’Райлли принадлежит рекорд XXI века – в 2019 году он отличился в 4 подряд матчах финальной серии с «Бостоном» (4-3). 

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