Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр. Рекорд XXI века у О’Райлли (4)

Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до 3 игр.

Форвард « » поставил точку в первом матче финальной серии с «Флоридой» (5:2, 1-0), поразив пустые ворота.

В 2018 году нападающий «Голден Найтс» отличился в четвертом и пятом матчах финала против «Вашингтона» (1-4).

За последние 40 лет более длительные голевые серии в финалах выдавали только 5 игроков.

Это Марио Лемье (7 игр), (6), Брайан Пропп, и (у всех – по 4).

О’Райлли принадлежит рекорд XXI века – в 2019 году он отличился в 4 подряд матчах финальной серии с «Бостоном» (4-3).