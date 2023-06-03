«Вашингтон» готов обменять Манту с включением в сделку другого актива (Фрэнк Серавалли)
«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту.
«Кэпиталс» готовы включить в сделку другой актив, чтобы сделать обмен более привлекательным для других команд, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
У 28-летнего игрока остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,7 миллиона долларов.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 67 игр за клуб из столицы США и набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» и 31 минуте штрафа.
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