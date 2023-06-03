«Вашингтон» готов обменять Манту с включением в сделку другого актива (Фрэнк Серавалли)

«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту.

«Кэпиталс» готовы включить в сделку другой актив, чтобы сделать обмен более привлекательным для других команд, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

У 28-летнего игрока остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,7 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате он провел 67 игр за клуб из столицы США и набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» и 31 минуте штрафа.