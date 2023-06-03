«Вашингтон» готов обменять Манту с включением в сделку другого актива (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Энтони Манта Хоккей

«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту.

«Кэпиталс» готовы включить в сделку другой актив, чтобы сделать обмен более привлекательным для других команд, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

У 28-летнего игрока остается один год действия текущего контракта с кэпхитом 5,7 миллиона долларов. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 67 игр за клуб из столицы США и набрал 27 (11+16) очков при полезности «минус 8» и 31 минуте штрафа.

3 комментария

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AL27
В какой-нибудь танкующий клуб со дна турнирной таблицы, видимо. Манте шанс перезагрузиться и выйти на рынок СА за хорошим контрактом следующим летом.
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алексей абольник
Ну если только еще пик второго- третьего раунда и в условную Аризону или Чикаго.
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