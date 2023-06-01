Президент частного клуба «Юнисон-Москва»: «Амбициозная цель – играть в КХЛ. Мечта – быть в плеяде лучших хоккейных клубов России»

Теги КХЛ ХК Юнисон-Москва Хоккей

Президент «Юнисон-Москва» заявил о желании клуба играть в КХЛ.

– Когда вкладывается много сил, эмоций и других ресурсов в результат, а он все равно не достигается, многие забрасывают это дело. Не боитесь, что и с вами подобное может случиться?

– В «Крестном отце» Вито Корлеоне произносит великолепную фразу: «Женщинам и детям можно быть беспечными, но не мужчинам».

Взявшись за дело, нужно нести ответственность перед командой, перед болельщиками, которые в нас поверили.

Поэтому рассуждения категориями «устали» или «эмоционально выдохлись» – не про меня, не про клуб.

Мы, конечно же, будем идти дальше, наша амбициозная цель – играть в КХЛ.

Наша мечта, не побоюсь этого слова, – быть в плеяде лучших хоккейных клубов России.

И в то же время наша философия – достичь этого результата эволюционно, пройдя все ступени и получив опыт, – сказал президент клуба Александр Клименко.

В прошедшем сезоне команда дебютировала в НМХЛ – Национальной молодежной хоккейной лиге.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
endggwp
Ещё один ХК из Москвы? Ну уж нет…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий