Карбери об Овечкине и рекорде Гретцки: «Огромная ответственность. Моя работа – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Специалист сменил Питера Лавиолетта на посту главного тренера «Вашингтона».

Александр Овечкин забил 822 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, забросившего 894 гола, – 72 шайбы.

«Это огромная ответственность для меня как для главного тренера. 

Моя работа как главного тренера – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять. Вот в чем заключается мой вызов, и я не воспринимаю его легкомысленно.

Это станет одной из моих задач. Как поставить его в ситуации, чтобы он преуспел?» – сказал Карбери.

Новый тренер Овечкина в «Вашингтоне»: старше всего на 4 года, пришел из «Торонто», успешно работал в системе «Кэпиталс»

3 комментария

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Kuznechkin
Кузю лучше заставь преуспевать, а Ови сам справится
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