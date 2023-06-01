Карбери об Овечкине и рекорде Гретцки: «Огромная ответственность. Моя работа – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять»
Спенсер Карбери высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Специалист сменил Питера Лавиолетта на посту главного тренера «Вашингтона».
Александр Овечкин забил 822 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, забросившего 894 гола, – 72 шайбы.
«Это огромная ответственность для меня как для главного тренера.
Моя работа как главного тренера – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять. Вот в чем заключается мой вызов, и я не воспринимаю его легкомысленно.
Это станет одной из моих задач. Как поставить его в ситуации, чтобы он преуспел?» – сказал Карбери.
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