Карбери об Овечкине и рекорде Гретцки: «Огромная ответственность. Моя работа – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять»

Спенсер Карбери высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Специалист сменил Питера Лавиолетта на посту главного тренера « ».

забил 822 гола в . До рекорда , забросившего 894 гола, – 72 шайбы.

«Это огромная ответственность для меня как для главного тренера.

Моя работа как главного тренера – ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять. Вот в чем заключается мой вызов, и я не воспринимаю его легкомысленно.

Это станет одной из моих задач. Как поставить его в ситуации, чтобы он преуспел?» – сказал Карбери.

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