В Роспатенте допустили, что заявку Овечкина будут рассматривать около 5 месяцев

В Роспатенте полагают, что заявку Александра Овечкина будут рассматривать около 5 месяцев.

Сейчас заявка обладателя Кубка Стэнли и трехкратного чемпиона мира на регистрацию фразы «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте.

«В автоматизированной системе «Товарные знаки РФ» были выявлены заявки № 2023744438, № 2023743975, № 2023743976, № 2023744439, № 2023734851, поданные на имя Овечкина Александра Михайловича для широкой группы товаров и услуг.

Все приведенные в письме заявки находятся на стадии формальной экспертизы, которая по ним не завершена. Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака еще не принято ни по одной из вышеуказанных заявок.

Отдельно отметим, что в настоящее время средний срок экспертизы заявок на товарные знаки составляет около пяти месяцев. Также данный срок может быть увеличен в зависимости от результатов проверки заявленного обозначения требованиям законодательства», – сообщили в Роспатенте.

Напомним, фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» Овечкин произнес еще в 2006 году в начале второго сезона в .