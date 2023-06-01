В Роспатенте допустили, что заявку Овечкина будут рассматривать около 5 месяцев

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ТАСС Хоккей

В Роспатенте полагают, что заявку Александра Овечкина будут рассматривать около 5 месяцев.

Сейчас заявка обладателя Кубка Стэнли и трехкратного чемпиона мира на регистрацию фразы «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина никогда не ломается») находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте.

«В автоматизированной системе «Товарные знаки РФ» были выявлены заявки № 2023744438, № 2023743975, № 2023743976, № 2023744439, № 2023734851, поданные на имя Овечкина Александра Михайловича для широкой группы товаров и услуг.

Все приведенные в письме заявки находятся на стадии формальной экспертизы, которая по ним не завершена. Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака еще не принято ни по одной из вышеуказанных заявок.

Отдельно отметим, что в настоящее время средний срок экспертизы заявок на товарные знаки составляет около пяти месяцев. Также данный срок может быть увеличен в зависимости от результатов проверки заявленного обозначения требованиям законодательства», – сообщили в Роспатенте.

Напомним, фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» Овечкин произнес еще в 2006 году в начале второго сезона в НХЛ.

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4 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий
Что?? На английском языке? А фразы типа: я жду результаты, а ты?, умру за деда, америка сакс раша гуд лакс, будут?
«Иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации» - уже принимают решения о запрете указания в России на товарах иностранных слов... или для Ови сделают исключение❓🤔
+3
-1
+2
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Дмитрий
Что?? На английском языке? А фразы типа: я жду результаты, а ты?, умру за деда, америка сакс раша гуд лакс, будут?
+4
-3
+1
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Сергей Котов
безнравственно то как! на языке коллективного Запада! популяризация чуждым нам ценностей.. куда только СК смотрит?!!
0
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