Шилов, Петерка, Грималди, Кубалик, Уигар и Зайдер – в символической сборной ЧМ-2023

Стала известен состав символической сборной ЧМ-2023 по версии журналистов.

В команду вошел самый ценный игрок и лучший вратарь турнира Артур Шилов из сборной Латвии.

Среди игроков обороны отмечены канадец Маккензи Уигар, признанный лучшим защитником ЧМ-2023, и немец Мориц Зайдер.

Тройку форвардов составили немец Джон-Джейсон Петерка, признанный лучшим нападающим турнира, американец Рокко Грималди (лучший бомбардир) и чех Доминик Кубалик (лучший снайпер).