Шилов, Петерка, Грималди, Кубалик, Уигар и Зайдер – в символической сборной ЧМ-2023

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Стала известен состав символической сборной ЧМ-2023 по версии журналистов.

В команду вошел самый ценный игрок и лучший вратарь турнира Артур Шилов из сборной Латвии.

Среди игроков обороны отмечены канадец Маккензи Уигар, признанный лучшим защитником ЧМ-2023, и немец Мориц Зайдер.

Тройку форвардов составили немец Джон-Джейсон Петерка, признанный лучшим нападающим турнира, американец Рокко Грималди (лучший бомбардир) и чех Доминик Кубалик (лучший снайпер).

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2 комментария

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Назар Игорь
Нет в сборной Латвии игрока по фамилии Шилов, есть Шиловс.
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PolarBear
Ответ Назар Игорь
Нет в сборной Латвии игрока по фамилии Шилов, есть Шиловс.
У нас на работе есть коллега в отделе Серёга Хорошилов. Я теперь его буду называть Сергейс Хорошиловс. Он правда тоже ненавидит всю эту латвоту, как нормальный наш советский человек
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