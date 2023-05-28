Павел Буре: «ЦСКА – самый сильный хоккейный бренд в России. В Канаде эталоном считается «Монреаль», у нас – ЦСКА»

Теги ЦСКА Монреаль НХЛ Павел Буре КХЛ Матч ТВ Хоккей

Павел Буре назвал ЦСКА самым сильным хоккейным брендом в России.

ЦСКА похож на «Детройт» тех времен, когда за него болела вся Америка? В какой город ни приезжаешь, на трибунах есть фанаты в красных свитерах с крылатым колесом на груди.

– Я скажу, что знаю много москвичей, которые болеют за другие клубы, но и в плей-офф они поддерживали ЦСКА.

Я считаю, что ЦСКА – самый сильный хоккейный бренд в нашей стране.

И это идет от Советского Союза, ведь ЦСКА – самый титулованный клуб, который во все времена был базовой командой сборной СССР.

Как в Канаде эталоном в истории считается «Монреаль», так у нас – ЦСКА, – сказал бывший нападающий сборной России.

ЦСКА под руководством тренера Сергея Федорова выиграл два подряд Кубка Гагарина.

9 комментариев

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Ми Ша
Ротан,твой выход
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Maxim Shumov
Ну всё, держите Йозе семеро.
А с чего-бы Монреаль, не выходящий в ПО - является эталоном?
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alklimov2018
Ответ Maxim Shumov
Ну всё, держите Йозе семеро. А с чего-бы Монреаль, не выходящий в ПО - является эталоном?
Так как бы и хоккей не 30 лет назад придумали.
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HellLight
всегда думал, что первач команда канады это торонто
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Sever12
Только в НХЛ эталоны каждый код в финале не играет, а у нас с введением перекрестного плей-офф теперь на вечно один и тот же финал будет...
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цэсемьэр
у ЦСКА очень размытый бренд.
вот когда я слышу Ак Барс или Салават Юлаев - ассоциации только с хоккеем, причём бодрым таким хоккеем👌🏽
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в России сейчас самый популярный это Путин и чвк Вагнер.
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