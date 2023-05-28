Павел Буре: «ЦСКА – самый сильный хоккейный бренд в России. В Канаде эталоном считается «Монреаль», у нас – ЦСКА»
Павел Буре назвал ЦСКА самым сильным хоккейным брендом в России.
– ЦСКА похож на «Детройт» тех времен, когда за него болела вся Америка? В какой город ни приезжаешь, на трибунах есть фанаты в красных свитерах с крылатым колесом на груди.
– Я скажу, что знаю много москвичей, которые болеют за другие клубы, но и в плей-офф они поддерживали ЦСКА.
Я считаю, что ЦСКА – самый сильный хоккейный бренд в нашей стране.
И это идет от Советского Союза, ведь ЦСКА – самый титулованный клуб, который во все времена был базовой командой сборной СССР.
Как в Канаде эталоном в истории считается «Монреаль», так у нас – ЦСКА, – сказал бывший нападающий сборной России.
ЦСКА под руководством тренера Сергея Федорова выиграл два подряд Кубка Гагарина.
А с чего-бы Монреаль, не выходящий в ПО - является эталоном?
вот когда я слышу Ак Барс или Салават Юлаев - ассоциации только с хоккеем, причём бодрым таким хоккеем👌🏽