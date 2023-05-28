«Ак Барс» ведет переговоры с Радуловым о продлении контракта: «Он так работает, что интереснее многих молодых»

«Ак Барс» ведет переговоры с Александром Радуловым о продлении контракта.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

– Когда начнете переговоры с Радуловым?

– Они уже идут. Пока проблем нет. Нужно, чтобы все плюсы и минусы сошлись.

– То есть вопрос в деньгах?

– И в сроке, и в деньгах. Но диалог есть.

– Какой оптимальный срок для Радулова?

– Плюс год или два. Почему нет?

Вы же сами видели его тренировки. Семь потов с него сходит. Это пример молодым, как нужно разминаться и готовиться.

Он в своем возрасте так работает, что интереснее многих молодых. Его подход продлевает ему хоккейную жизнь. Есть еще потенциал, – сказал генеральный менеджер « ».

Александр Радулов набрал 57 (25+32) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф нападающий записал на свой счет 19 (10+9) баллов в 24 играх.