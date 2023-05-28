«Ак Барс» ведет переговоры с Радуловым о продлении контракта: «Он так работает, что интереснее многих молодых»
«Ак Барс» ведет переговоры с Александром Радуловым о продлении контракта.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.
– Когда начнете переговоры с Радуловым?
– Они уже идут. Пока проблем нет. Нужно, чтобы все плюсы и минусы сошлись.
– То есть вопрос в деньгах?
– И в сроке, и в деньгах. Но диалог есть.
– Какой оптимальный срок для Радулова?
– Плюс год или два. Почему нет?
Вы же сами видели его тренировки. Семь потов с него сходит. Это пример молодым, как нужно разминаться и готовиться.
Он в своем возрасте так работает, что интереснее многих молодых. Его подход продлевает ему хоккейную жизнь. Есть еще потенциал, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».
Александр Радулов набрал 57 (25+32) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф нападающий записал на свой счет 19 (10+9) баллов в 24 играх.
Мотор команды. Казань должна сохранить его.