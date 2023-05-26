Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче финала Запада с «Вегасом». Он надел свитер Макса Доми и встретился с его отцом Таем – бывшим тафгаем
Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче серии с «Вегасом».
Бывший боксер посетил матч финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3 в серии).
Тайсон следил за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ Тая Доми.
«Железный Майк» надел свитер клуба из Техаса с номером и фамилией сына Тая – форварда Макса Доми.
Фото: NHL.com.
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