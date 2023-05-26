Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче финала Запада с «Вегасом». Он надел свитер Макса Доми и встретился с его отцом Таем – бывшим тафгаем

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче серии с «Вегасом».

Бывший боксер посетил матч финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3 в серии).

Тайсон следил за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ Тая Доми.

«Железный Майк» надел свитер клуба из Техаса с номером и фамилией сына Тая – форварда .

Фото: NHL.com.