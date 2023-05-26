Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче финала Запада с «Вегасом». Он надел свитер Макса Доми и встретился с его отцом Таем – бывшим тафгаем

Теги Майк Тайсон светская хроника светская хроника Кубок Стэнли Даллас НХЛ Тай Доми Макс Доми бокс Хоккей

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче серии с «Вегасом».

Бывший боксер посетил матч финала Западной конференции Кубка Стэнли между «Старс» и «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3 в серии). 

Тайсон следил за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ Тая Доми.

«Железный Майк» надел свитер клуба из Техаса с номером и фамилией сына Тая – форварда Макса Доми

Фото: NHL.com.

2 комментария

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Lanzar
Мог повлиять конечно. Ведь в Далласе одни старпёры - они еще застали Тайсона в адеквате.
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Maasd4m
О, Рик Флэр, Дитя природы! Сколько лет, сколько зим!
Пришел Бенну пару приемов показать для следующего матча?
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