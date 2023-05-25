Агент Ничушкина: «Валерий остается в «Колорадо». Могу подтвердить»

Агент Валерия Ничушкина сообщил, что хоккеист будет играть за «Колорадо».

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице.

Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

Журналист Михаил Зислис написал, что продолжит выступать за «Эвеланш».

«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остается в « », – сообщил представитель игрока Марк Гандлер.