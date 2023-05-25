Агент Ничушкина: «Валерий остается в «Колорадо». Могу подтвердить»
Агент Валерия Ничушкина сообщил, что хоккеист будет играть за «Колорадо».
Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).
Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице.
Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.
Журналист Михаил Зислис написал, что Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Эвеланш».
«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остается в «Колорадо», – сообщил представитель игрока Марк Гандлер.
Там очень ждёт тебя жена.
Бухло и бабы тебе надо?
Займися спортом, обана.