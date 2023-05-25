Агент Ничушкина: «Валерий остается в «Колорадо». Могу подтвердить»

Теги Колорадо НХЛ Марк Гандлер Валерий Ничушкин Хоккей

Агент Валерия Ничушкина сообщил, что хоккеист будет играть за «Колорадо».

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице.

Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

Журналист Михаил Зислис написал, что Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Эвеланш».

«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остается в «Колорадо», – сообщил представитель игрока Марк Гандлер.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Вернись, Валера, в Колорадо,
Там очень ждёт тебя жена.
Бухло и бабы тебе надо?
Займися спортом, обана.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Ну чо там, с бабами то? Желтая пресса упустила тему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий