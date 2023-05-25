Ротенберг о «России 25»: «Горжусь, что появилась возможность сыграть на таком уровне. Международные турниры – совершенно другой уровень, не сравнить с клубным»

Роман Ротенберг поделился эмоциями о руководстве командой «Россия 25».

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– «Россия 25» – новый проект Федерации хоккея России. Лично для себя как для главного тренера какие итоги можете подвести?

– Хотел бы поблагодарить тренерский совет, который выбрал меня главным тренером сборной «России 25». Для меня это большая честь.

Очень горжусь тем, что у меня появилась возможность сыграть на таком уровне.

Международные турниры – совершенно другой уровень, его не сравнить с клубным.

Благодарен всему тренерскому совету, лично Владиславу Александровичу Третьяку, который поддержал этот выбор.

Благодарен всем нашим спонсорам – «Норникелю» и Владимиру Олеговичу Потанину, «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, «Лиге Ставок» и Юрию Васильевичу Красовскому, всем, кто нам помогал в этом турне.

Это было тяжело все организовать. Мы запустили этот проект все вместе.

Это важный проект, который дает возможность нашим молодым ребятам выступать за сборную, и в будущем мы увидим много-много молодых хоккеистов, которые будут играть за сборную России, – сказал главный тренер сборной «России 25».