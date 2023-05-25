Ротенберг о «России 25»: «Горжусь, что появилась возможность сыграть на таком уровне. Международные турниры – совершенно другой уровень, не сравнить с клубным»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился эмоциями о руководстве командой «Россия 25».

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– «Россия 25» – новый проект Федерации хоккея России. Лично для себя как для главного тренера какие итоги можете подвести?

– Хотел бы поблагодарить тренерский совет, который выбрал меня главным тренером сборной «России 25». Для меня это большая честь.

Очень горжусь тем, что у меня появилась возможность сыграть на таком уровне.

Международные турниры – совершенно другой уровень, его не сравнить с клубным.

Благодарен всему тренерскому совету, лично Владиславу Александровичу Третьяку, который поддержал этот выбор.

Благодарен всем нашим спонсорам – «Норникелю» и Владимиру Олеговичу Потанину, «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, «Лиге Ставок» и Юрию Васильевичу Красовскому, всем, кто нам помогал в этом турне.

Это было тяжело все организовать. Мы запустили этот проект все вместе.

Это важный проект, который дает возможность нашим молодым ребятам выступать за сборную, и в будущем мы увидим много-много молодых хоккеистов, которые будут играть за сборную России, – сказал главный тренер сборной «России 25».

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madflava
Он прикалывается или тролит?))))) или он уже прocто в край?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanc
И это он ещё не играл с Таджикистаном!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ madflava
Он прикалывается или тролит?))))) или он уже прocто в край?
Прикалываться и троллить это тело не умеет. Он уже просто в край, но край по ходу ещё не достигнут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
ты не учавствовал в международных турнирах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Какими эмоциями он поделился? Отправьте их на экспертизу!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ madflava
Он прикалывается или тролит?))))) или он уже прocто в край?
ТАМ ФЛЯГА СВИСТИТ ВО ВСЮ!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ротан лучший!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Роман Борисович , Вас спросили «что почерпнули для себя , как главный тренер», а Вы тут столько воды налили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Молодые все-таки до 21 года. Дальше уже взрослые ребята. В остальном кринж, конечно. Но пока папа или дядя не скажут заткнуться, мы будем продолжать слушать этого героя, а ветераны и федерация будут поддакивать за мешок картошки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Похоже кто-то игнорирует предписание доктора !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
Железные нервы у существа.
" Хотел бы поблагодарить тренерский совет, который выбрал меня главным тренером сборной «России 25»"
В лице его первого вице-президента ры ротерберга?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ Белый офицер
Ротан лучший!
РОТАН-ЗАЩЕКАН!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий