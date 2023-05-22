Казахстан выиграл 1 матч в группе ЧМ-2023 в основное время – у вылетевшей Словении (4:3). Две другие победы – по буллитам

Теги Сборная Словакии по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев Сборная Словении по хоккею КХЛ Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Sports.ru - Казахстан Хоккей

Сборная Казахстана выиграла 3 из 7 матчей на ЧМ по хоккею 2023.

В заключительном матче группового турнира уже потерявший шансы на четвертьфинал Казахстан обыграл Словению (4:3) – это единственная победа на турнире в основное время.

Также команда тренера Галыма Мамбеталиева была сильнее Норвегии (4:3 Б) и Словакии (4:3 Б).

Все четыре поражения сборная Казахстана потерпела в основное время.

Казахстан занимает 6-е место в группе, опережая на 1 балл Норвегию, у которой матч в запасе. Словения с 0 очков вылетела из элитного дивизиона.

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9 комментариев

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Эд..19
Молодчики, Казахстан ! Для молодой команды без разных там даллмэнов - отличный результат !
+20
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Cham5ion
Отличный результат для нас, Учитывая как мы подходили к этому мундиалю. Половина состава отвалилась, ТШ полностью сменился и это практически перед стартом турнира в ранге самой молодой команды на ЧМ! Жарайсындар, отандастар!
+13
0
+13
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Кеша
Казахстан молодцы! С победой ! Срочно звоните гениальному !
+14
-3
+11
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Дмитрий Иванов
Поздравляю Казахстан с третьей победой! Итог-6 место,что очень даже неплохо,для такого состава. Алга Казахстан!
+8
-1
+7
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Фёдор Кузнецов
Отличный результат, учитывая не самый сильный состав
+6
0
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Юлия Ким
отлично! красавчики!🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+5
0
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HockeyMan
Впринцепи достойно. Свои очки взяли. Как и свои победы.

Можно было конечно получше с Латвией сыграть. Но свою задачу выполнили.
Тем более таким составом.
+3
0
+3
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37old
Вот что Ротенберг животворящий делает☝️😂
+2
0
+2
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mpFreeman
Молодцы, прыгнули выше головы с составом, чуть выше вхловского уровня. У тех же словенцев состав посильнее по именам смотрится.
0
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