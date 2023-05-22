Казахстан выиграл 1 матч в группе ЧМ-2023 в основное время – у вылетевшей Словении (4:3). Две другие победы – по буллитам

Сборная Казахстана выиграла 3 из 7 матчей на ЧМ по хоккею 2023.

В заключительном матче группового турнира уже потерявший шансы на четвертьфинал обыграл Словению (4:3) – это единственная победа на турнире в основное время.

Также команда тренера Галыма Мамбеталиева была сильнее (4:3 Б) и (4:3 Б).

Все четыре поражения сборная Казахстана потерпела в основное время.

Казахстан занимает 6-е место в группе, опережая на 1 балл Норвегию, у которой матч в запасе. Словения с 0 очков вылетела из элитного дивизиона.