Форвард Канады Фантилли удален до конца игры с Норвегией на ЧМ-2023 за удар Косастулу в голову

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ драфт НХЛ Сборная Норвегии по хоккею Кристиан Косастул Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли получил матч-штраф в игре ЧМ по хоккею.

18-летний нападающий сборной Канады был удален до конца матча группового этапа ЧМ-2023 против команды Норвегии.

Эпизод произошел на 18-й минуте второго периода, когда у борта Адам Фантилли применил силовой прием в область головы и шеи против норвежца Кристиана Косастула.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил штраф 5+20 по итогам этого момента. Норвегия не реализовала 5-минутное большинство.

Это шестой матч Фантилли на турнире. На его счету две результативных передачи.

12 комментариев

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ilya1809
Ответ гилберт
Интересное кино. Адам на 10 см выше соперника, плюс норвежец работал с шайбой, это еще 10 см. И что делать Фантилли? Присесть на метр и как Голдберг сделать гарпун? Получается если ты выше, то хитовать нельзя, любой хит будет в голову. Более того, соперник может спецом пригнуться. Короче очень странно, хоккей перестаёт быть хоккеем.
Получается да. И должно получаться так , потому что правило называется не " нельзя бить головой в голову", или "тазом в голову", а просто "нельзя бить в голову".Любой частью тела!!!Вы выдумамываете новый контекст для правила, хотя вы не поверите но правило запрещающее бить в голову нацелено на запрет удара в голову, не важно чем, но это его главный посыл.И если он будет трижды большой так что его колено будет бить в голову это будет ровно тот же удар в голову, и его так же нельзя наносить.
+15
-2
+13
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big ael
Ответ гилберт
Интересное кино. Адам на 10 см выше соперника, плюс норвежец работал с шайбой, это еще 10 см. И что делать Фантилли? Присесть на метр и как Голдберг сделать гарпун? Получается если ты выше, то хитовать нельзя, любой хит будет в голову. Более того, соперник может спецом пригнуться. Короче очень странно, хоккей перестаёт быть хоккеем.
То есть надо бить в голову раз ты выше и, соответсвенно, тяжелее. Надо думать как и против кого хитуешь
+6
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+6
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Алексей Панин
Ответ ilya1809
Получается да. И должно получаться так , потому что правило называется не " нельзя бить головой в голову", или "тазом в голову", а просто "нельзя бить в голову".Любой частью тела!!!Вы выдумамываете новый контекст для правила, хотя вы не поверите но правило запрещающее бить в голову нацелено на запрет удара в голову, не важно чем, но это его главный посыл.И если он будет трижды большой так что его колено будет бить в голову это будет ровно тот же удар в голову, и его так же нельзя наносить.
Согласен с вами
Помнится мне, в бытность Чары в Бостоне данный вопрос часто обсуждался. Но мне кажется по-другому и нельзя регулировать. Попал в голову - удаление
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Snow11
Тео Флери , перестал смотреть хоккей)))))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Джульетта Джульетта
Разве до конца? Там, где слежу, пишут, что 5+10
Удалили до конца матча
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Джульетта Джульетта
Ответ Фёдор Кузнецов
Удалили до конца матча
Ок, верю! Но там до сих пор
17:04 5+10 Fantilli A. (Опасный удар в голову)
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