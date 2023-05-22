Форвард Канады Фантилли удален до конца игры с Норвегией на ЧМ-2023 за удар Косастулу в голову

Адам Фантилли получил матч-штраф в игре ЧМ по хоккею.

18-летний нападающий был удален до конца матча группового этапа ЧМ-2023 против команды .

Эпизод произошел на 18-й минуте второго периода, когда у борта применил силовой прием в область головы и шеи против норвежца Кристиана Косастула.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил штраф 5+20 по итогам этого момента. Норвегия не реализовала 5-минутное большинство.

Это шестой матч Фантилли на турнире. На его счету две результативных передачи.