Форвард Канады Фантилли удален до конца игры с Норвегией на ЧМ-2023 за удар Косастулу в голову
Адам Фантилли получил матч-штраф в игре ЧМ по хоккею.
18-летний нападающий сборной Канады был удален до конца матча группового этапа ЧМ-2023 против команды Норвегии.
Эпизод произошел на 18-й минуте второго периода, когда у борта Адам Фантилли применил силовой прием в область головы и шеи против норвежца Кристиана Косастула.
Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 получил штраф 5+20 по итогам этого момента. Норвегия не реализовала 5-минутное большинство.
Это шестой матч Фантилли на турнире. На его счету две результативных передачи.
Помнится мне, в бытность Чары в Бостоне данный вопрос часто обсуждался. Но мне кажется по-другому и нельзя регулировать. Попал в голову - удаление
17:04 5+10 Fantilli A. (Опасный удар в голову)