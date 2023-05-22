Шипачев об «Ак Барсе»: «У нас какой-то кекс был сначала: не могли поделить игровое время, плохой результат. Но не сомневался, что мы будем играть нормально»

Теги Ак Барс Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался о трудностях «Ак Барса» на старте прошедшего сезона КХЛ.

– «Ак Барс» начал сезон не самым удачным образом, вы даже выпадали из зоны плей-офф. Если бы вам осенью сказали, что команда окажется в финале, вы бы поверили?

– Я не сомневался, что мы будем играть нормально. Просто для этого должно было пройти какое-то время.

В команду пришло 10 новых игроков: нужно было, чтобы все сплотились и сыгрались с друг другом. У нас хороший состав.

Да, сначала у нас был какой-то кекс: мы не могли поделить игровое время, показывали очень плохой результат, пошли околохоккейные проблемы. Но все равно команда строилась.

– Как вы и команда восприняли отставку Знарка? Он еще до официального объявления сообщал об этом команде?

– Нет. Я увидел новость об отставке на сайте «Ак Барса». После этого мы пообщались. Расстроился конечно, ведь это большой тренер.

– У вас было чувство вины перед Знарком?

– Конечно, было. Тренер может помочь только в плане тактики и психологии, а на лед все равно выходят игроки. Получается, что мы подвели его.

– Вы очень давно знаете Знарка. Работали под его руководством в сборной и СКА. Какой это тренер?

– Хороший. Посмотрите, сколько всего он выиграл.

– Он был другим в «Ак Барсе»?

– Таким же. Просто мы не играли нормально, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

3 комментария

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HockeyMan
Ответ Волк16
пшёл вон из команды, крыса!!!Ё
Очень серьезное заявление. Что бы назвать человека Крысой, надо иметь серьезные аргументы)
У вас есть аргументы против одного из лучших игроков клуба? За что вы назвали его крысой?
+6
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Sergant_St
И в итоге дружно слили Знарка. Такое ощущение, что он не вернется.......
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