Шипачев об «Ак Барсе»: «У нас какой-то кекс был сначала: не могли поделить игровое время, плохой результат. Но не сомневался, что мы будем играть нормально»

Вадим Шипачев высказался о трудностях «Ак Барса» на старте прошедшего сезона КХЛ.

– « » начал сезон не самым удачным образом, вы даже выпадали из зоны плей-офф. Если бы вам осенью сказали, что команда окажется в финале, вы бы поверили?

– Я не сомневался, что мы будем играть нормально. Просто для этого должно было пройти какое-то время.

В команду пришло 10 новых игроков: нужно было, чтобы все сплотились и сыгрались с друг другом. У нас хороший состав.

Да, сначала у нас был какой-то кекс: мы не могли поделить игровое время, показывали очень плохой результат, пошли околохоккейные проблемы. Но все равно команда строилась.

– Как вы и команда восприняли отставку Знарка? Он еще до официального объявления сообщал об этом команде?

– Нет. Я увидел новость об отставке на сайте «Ак Барса». После этого мы пообщались. Расстроился конечно, ведь это большой тренер.

– У вас было чувство вины перед Знарком?

– Конечно, было. Тренер может помочь только в плане тактики и психологии, а на лед все равно выходят игроки. Получается, что мы подвели его.

– Вы очень давно знаете Знарка. Работали под его руководством в сборной и СКА. Какой это тренер?

– Хороший. Посмотрите, сколько всего он выиграл.

– Он был другим в «Ак Барсе»?

– Таким же. Просто мы не играли нормально, – сказал нападающий «Ак Барса» .