«Ак Барс» подписал новый контракт с Петровым на год
«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым.
Нападающий подписал новое соглашение с казанским клубом на один год.
Ранее сообщалось, что зарплата Кирилла Петрова составит 25 миллионов рублей – ранее его оклад был в два раза больше.
В прошлом сезоне Петров провел 60 игр за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 19 (12+7) баллов.
В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в 22 матчах.
Тот же Спартак
Ну на то он и обманщик Бурмистров)) а это Петров