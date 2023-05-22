«Ак Барс» подписал новый контракт с Петровым на год

«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым.

Нападающий подписал новое соглашение с казанским клубом на один год.

Ранее сообщалось, что зарплата составит 25 миллионов рублей – ранее его оклад был в два раза больше.

В прошлом сезоне Петров провел 60 игр за « » в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 19 (12+7) баллов.

В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в 22 матчах.