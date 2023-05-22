«Ак Барс» подписал новый контракт с Петровым на год

Теги Ак Барс Кирилл Петров КХЛ Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Петровым.

Нападающий подписал новое соглашение с казанским клубом на один год.

Ранее сообщалось, что зарплата Кирилла Петрова составит 25 миллионов рублей – ранее его оклад был в два раза больше.

В прошлом сезоне Петров провел 60 игр за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 19 (12+7) баллов.

В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в 22 матчах. 

10 комментариев

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Mister Shmidt
С уменьшенной зп норм
+16
-3
+13
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Волк16
Кирилл не подведёт!!! пацан супер!!!
+14
-3
+11
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Azevedo51
25 - это конечно куда более адекватный контракт, нежели те абсурдные деньги, которые платили ему в прошлые сезоны, но по сути разницы нет, 60, 50 или 10 платить Петрову. Абсолютно не нужный и бесполезный игрок, который каким то чудом все сезоны после возвращения пользуется невероятным доверием (топ-6 и большинство). Даже Билл который трижды в карьере отказывался от молодого и пикового Петрова, каким то образом резко начал доверять ему. Назовите хоть одну команду стабильно попадающую в ПО, где нынешний Петров стабильно играл бы в топ-6? Уверен таких команд даже близко нет. А наши в своём стиле тянут до последнего бесполезных кровинушек. От Бурого избавились и лучше стало. Минус 25 миллионов в платёжке, которые как раз в конечном итоге могут не хватит на Яшкина или Толчи. Провал. Худшее решение
+6
-2
+4
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Evgeny Trifonov
это как чёрная метка, я бы его менял перед плей офф. он 5 финалов проиграл
+2
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+2
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barsik94
Блин, еще один проигранный финал в копилку, получается :)
0
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Андрей Кокотунов
не являюсь ярым поклонником ак барса и не являюсь экспертом данной команды , но по моему стороннему и субъективному возможно мнению Петров один из немногих кто выделялся по игре в отличии от остальных игроков команды. в ней кроме него половина пассажиров по очкам зесли так судить.
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HockeyMan
Ответ Azevedo51
25 - это конечно куда более адекватный контракт, нежели те абсурдные деньги, которые платили ему в прошлые сезоны, но по сути разницы нет, 60, 50 или 10 платить Петрову. Абсолютно не нужный и бесполезный игрок, который каким то чудом все сезоны после возвращения пользуется невероятным доверием (топ-6 и большинство). Даже Билл который трижды в карьере отказывался от молодого и пикового Петрова, каким то образом резко начал доверять ему. Назовите хоть одну команду стабильно попадающую в ПО, где нынешний Петров стабильно играл бы в топ-6? Уверен таких команд даже близко нет. А наши в своём стиле тянут до последнего бесполезных кровинушек. От Бурого избавились и лучше стало. Минус 25 миллионов в платёжке, которые как раз в конечном итоге могут не хватит на Яшкина или Толчи. Провал. Худшее решение
Да много где Петров мог бы спокойно играть в топ 6.
Тот же Спартак
+2
-2
0
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ilya1809
Ответ HockeyMan
Да много где Петров мог бы спокойно играть в топ 6. Тот же Спартак
Мог быть и набрал бы 18 очков.Ну при более большой регулярке ,набрал бы 21.Надо ли такое Спартак?Сомневаюсь. В Вас говорит больше то что его фамилия на слуху.Он в Аб играл в первой тройке а партнерами были Кага и Шипа, Спартак себе такое в жизни не позволит, а набрал целых 7 очков, не переоцениваете значение фамилии а то у Вас и Зарипов в спартаке заиграет)))Вот увидете какой Бурмистров на фоне Хохлачева и Локтионова, Петров еще менее креативная фигураю
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Сергей Ильин
Ответ Azevedo51
25 - это конечно куда более адекватный контракт, нежели те абсурдные деньги, которые платили ему в прошлые сезоны, но по сути разницы нет, 60, 50 или 10 платить Петрову. Абсолютно не нужный и бесполезный игрок, который каким то чудом все сезоны после возвращения пользуется невероятным доверием (топ-6 и большинство). Даже Билл который трижды в карьере отказывался от молодого и пикового Петрова, каким то образом резко начал доверять ему. Назовите хоть одну команду стабильно попадающую в ПО, где нынешний Петров стабильно играл бы в топ-6? Уверен таких команд даже близко нет. А наши в своём стиле тянут до последнего бесполезных кровинушек. От Бурого избавились и лучше стало. Минус 25 миллионов в платёжке, которые как раз в конечном итоге могут не хватит на Яшкина или Толчи. Провал. Худшее решение
Ты ещё Щипачева похвали, и всё будет зашибись, знаток тоже мне- попросись к Ротенбергу советником....
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HockeyMan
Ответ ilya1809
Мог быть и набрал бы 18 очков.Ну при более большой регулярке ,набрал бы 21.Надо ли такое Спартак?Сомневаюсь. В Вас говорит больше то что его фамилия на слуху.Он в Аб играл в первой тройке а партнерами были Кага и Шипа, Спартак себе такое в жизни не позволит, а набрал целых 7 очков, не переоцениваете значение фамилии а то у Вас и Зарипов в спартаке заиграет)))Вот увидете какой Бурмистров на фоне Хохлачева и Локтионова, Петров еще менее креативная фигураю
Бурмистров на фоне Локтионова будет полным нулем.
Ну на то он и обманщик Бурмистров)) а это Петров
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