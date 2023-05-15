Хартли не возглавит «Авангард». Клуб ищет тренера на североамериканском рынке

Боб Хартли и «Авангард» не смогли договориться.

Крайне малы шансы на то, что канадский специалист вернется на пост главного тренера «Авангарда», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба и тренер в ходе переговоров не смогли прийти к общему знаменателю. Вероятность того, что стороны достигнут консенсуса, минимальна.

Омский клуб уже активизировал поиски нового главного тренера на североамериканском рынке.

тренировал « » с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.

По ходу прошлого сезона Михаил Кравец сменил Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда».

С Кравцом команда заняла третье место в таблице Восточной конференции и проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии) в финале конференции.