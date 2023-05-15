Хартли не возглавит «Авангард». Клуб ищет тренера на североамериканском рынке
Боб Хартли и «Авангард» не смогли договориться.
Крайне малы шансы на то, что канадский специалист вернется на пост главного тренера «Авангарда», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Руководство клуба и тренер в ходе переговоров не смогли прийти к общему знаменателю. Вероятность того, что стороны достигнут консенсуса, минимальна.
Омский клуб уже активизировал поиски нового главного тренера на североамериканском рынке.
Боб Хартли тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.
По ходу прошлого сезона Михаил Кравец сменил Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда».
С Кравцом команда заняла третье место в таблице Восточной конференции и проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии) в финале конференции.
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