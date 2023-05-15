Хартли не возглавит «Авангард». Клуб ищет тренера на североамериканском рынке

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Боб Хартли и «Авангард» не смогли договориться.

Крайне малы шансы на то, что канадский специалист вернется на пост главного тренера «Авангарда», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба и тренер в ходе переговоров не смогли прийти к общему знаменателю. Вероятность того, что стороны достигнут консенсуса, минимальна.

Омский клуб уже активизировал поиски нового главного тренера на североамериканском рынке.

Боб Хартли тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2021 году.

По ходу прошлого сезона Михаил Кравец сменил Дмитрия Рябыкина на посту главного тренера «Авангарда».

С Кравцом команда заняла третье место в таблице Восточной конференции и проиграла «Ак Барсу» (1-4 в серии) в финале конференции.

7 комментариев

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Павел Очнев
С Хартли не договорились...Боб сам понимает что "дважды в одну реку не войти"...а жаль...
+2
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Crenk
Возможно и правильно решил
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Ебздрогыч
Кожевникову придется начинать пить в понедельник. Хотя, ему не впервой
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AERN
Лучше уж Кравеца оставить. Даже не представляю кого они там найдут.
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Олег
Вот это поворот событий. 🤔
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Денис Дьяконов
надеюсь, это очередное неправда!
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