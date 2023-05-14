Толванен – 1-й в истории «Сиэтла» игрок с 3 очками в матче плей-офф, Эберле – 2-й

Теги Кубок Стэнли НХЛ Джордан Эберле Сиэтл Эели Толванен Хоккей

Эели Толванен стал первым в истории «Сиэтла» игроком с 3 очками в матче плей-офф НХЛ.

Финский форвард набрал 1+2 к 22-й минуте 6-го матча серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:3, 3-3).

На 60-й минуте Джордан Эберле стал вторым в истории «Кракена» хоккеистом с 3 баллами в игре плей-офф. У нападающего 2+1 в этой встрече.

Всего в 13 играх текущего розыгрыша Эберле набрал 11 (6+5) очков, Толванен – 8 (3+5).

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