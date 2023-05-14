Субботина о Никишине: «Мне предлагали руку, сердце, доступ к банковскому счету, и Саша не был обделен вниманием. Заявили, что я дама несвободная, и к нему не стоит подкатывать»

Теги СКА КХЛ Варвара Субботина Р-Спорт Александр Никишин Хоккей

Варвара Субботина объяснила, почему решила рассказать об отношениях с Александром Никишиным.

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счету.

И Саша был не обделен женским вниманием. Вот и решили заявить, что я дама несвободная, да и к нему не стоит подкатывать.

Решение мы приняли совместно.

После того, как выложили совместные фотографии, желающие познакомиться и со мной, и с Сашей активность сбавили», – сказала четырехкратная чемпионка мира по синхронному Варвара Субботина.

7 комментариев

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