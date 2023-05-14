Третьяк о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Какой-то грязной игры нет, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Чемпионат.com Марат Хуснутдинов Захар Бардаков сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о травмах Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

Игроки получили повреждения во время турне «России 25».

«Травмы Хуснутдинова и Бардакова по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь.

Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными», – сказал президент ФХР.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Зачем задавать Третьяку вопросы о хоккее?
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