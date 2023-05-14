Третьяк о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Какой-то грязной игры нет, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься»

Владислав Третьяк высказался о травмах Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

Игроки получили повреждения во время турне «России 25».

«Травмы Хуснутдинова и по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь.

Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными», – сказал президент .