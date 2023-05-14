Третьяк о травмах Хуснутдинова и Бардакова: «Какой-то грязной игры нет, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься»
Владислав Третьяк высказался о травмах Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.
Игроки получили повреждения во время турне «России 25».
«Травмы Хуснутдинова и Бардакова по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь.
Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными», – сказал президент ФХР.
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