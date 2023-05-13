Форвард Беларуси Кузнецов про 1:4 с «Россией 25»: «Навязывали свою игру, но чуть-чуть нам не хватило»

Форвард сборной Беларуси подвел итоги матча с «Россией 25» (1:4).

– Как тебе вливаться в команду по ходу такого напряженного турне?

– Нормально. Я со многими знаком. Что по матчу? Он был тяжелым. Особенно в первом периоде, а потом – полегче. Плохо, что пропустили ненужные голы. Все-таки хорошо играли, но удаления подвели нас сегодня.

– Было много силовой борьбы…

– Да, борьбы было много. Вроде и держали их, и свою игру навязывали, но чуть-чуть нам не хватило.

– Чего именно не хватило? Все-таки перебросали соперника.

– Голов не хватило. Было очень много моментов, там и пустые ворота два раза были, но не заходила шайба туда.

– Просто не фартит?

– Может, хладнокровия не хватает. Может, стоит играть чуть проще, хотя куда уже проще. Не знаю. Не идет шайба! Надеюсь, в следующих играх больше залетит, – сказал Сергей Кузнецов.