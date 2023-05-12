Агент Гусева: «Активно ведем разговор с «Динамо», поступают и другие предложения. В основном рассматриваем московский регион»

Теги возможные переходы КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Хоккей

Агент Никиты Гусева рассказал о переговорах с «Динамо».

30 апреля СКА и 30-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Активно ведем разговор с «Динамо». Но поступают и другие предложения, рассматриваем все. Со всеми ведем диалог.

В основном рассматриваем московский регион, но ничего не вечно под луной», – сказал Юрий Николаев.

Директор «Динамо» о Гусеве: «Игрок такого уровня не помешает – нужны те, кто будет забивать и отдавать. Проблем с потолком нет, но есть свой бюджет – вылезать не можем»

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4 комментария

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Metallurg111
Даже без истории об НХЛ?
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Андрей Королёнок
Ответ Enich
Ну, не знаю. Динамо уже системная команда. Зачем им дорогой Гусев? Хотя, смотря за сколько.
Интересно, это когда Динамо выстроили систему? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Руководство меняется со скоростью света, состав ещё быстрей, что это за система такая?
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