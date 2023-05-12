Агент Гусева: «Активно ведем разговор с «Динамо», поступают и другие предложения. В основном рассматриваем московский регион»
Агент Никиты Гусева рассказал о переговорах с «Динамо».
30 апреля СКА и 30-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Активно ведем разговор с «Динамо». Но поступают и другие предложения, рассматриваем все. Со всеми ведем диалог.
В основном рассматриваем московский регион, но ничего не вечно под луной», – сказал Юрий Николаев.
Директор «Динамо» о Гусеве: «Игрок такого уровня не помешает – нужны те, кто будет забивать и отдавать. Проблем с потолком нет, но есть свой бюджет – вылезать не можем»
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