Агент Гусева: «Активно ведем разговор с «Динамо», поступают и другие предложения. В основном рассматриваем московский регион»

Агент Никиты Гусева рассказал о переговорах с «Динамо».

30 апреля СКА и 30-летний форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Активно ведем разговор с «Динамо». Но поступают и другие предложения, рассматриваем все. Со всеми ведем диалог.

В основном рассматриваем московский регион, но ничего не вечно под луной», – сказал .

Директор «Динамо» о Гусеве: «Игрок такого уровня не помешает – нужны те, кто будет забивать и отдавать. Проблем с потолком нет, но есть свой бюджет – вылезать не можем»