Кошечкин о «России 25»: «К сборной всегда огромный интерес, рейтинги. Товарищеские матчи, а транслируют в прямом эфире. Активно обсуждают игру в интернете»

Теги Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Василий Кошечкин высказался о матчах команды «Россия 25».

Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга проводит серию матчей с командой Беларуси. Одна игра была проведена против сборной Казахстана.

«Это огромный шаг для популяризации хоккея. Во многих городах игру сборной видели лишь по телевизору, а сейчас у болельщиков нескольких российских городов и Минска появилась отличная возможность увидеть игру команды воочию.

В Красноярске на игре было семь тысяч зрителей. К сборной всегда был огромный интерес, об этом можно судить и по рейтингу телетрансляций.

Казалось бы, обычные товарищеские матчи, а тем не менее все они транслируются в прямом эфире. Активно обсуждают игру сборной в интернете.

Вообще хочу сказать, что в команде Романа Ротенберга много перспективных ребят. Некоторые их них уже своей активной игрой заявили о себе в матчах КХЛ в этом сезоне.

Сами игры сборной необходимы как для популяризации хоккея в стране, так и для самих ребят.

Не за горами тот день, когда мы вернемся на международную арену. Благодаря в том числе и этим играм ребята набираются игрового опыта», – сказал бывший вратарь сборной России.

4 комментария

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Олег
Эх Вася Вася и ты туда же.
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Wayne Gretzky 99
Я не допонял это сборная России или команда Ромы Ротенберга? Совсем обалдели?
Причем, уверен, что Кошечкин сам все это никогда в жизни не выговорит.
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Bartez1986
Ну да, сейчас же для трансляций прям богатейший выбор. Столько международных турниров с участием россиян...И, кстати, это не товарищеские матчи, а лучшая Суперсерия со времен 1972 года. Йозе Марино не даст соврать
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jonnysilverhand01
Нормальным же был … а обсуждают все не игру, а этот цирк-шапито с главным финским актёром в роли тренера …
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