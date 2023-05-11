Кошечкин о «России 25»: «К сборной всегда огромный интерес, рейтинги. Товарищеские матчи, а транслируют в прямом эфире. Активно обсуждают игру в интернете»
Василий Кошечкин высказался о матчах команды «Россия 25».
Сборная России до 25 лет под руководством Романа Ротенберга проводит серию матчей с командой Беларуси. Одна игра была проведена против сборной Казахстана.
«Это огромный шаг для популяризации хоккея. Во многих городах игру сборной видели лишь по телевизору, а сейчас у болельщиков нескольких российских городов и Минска появилась отличная возможность увидеть игру команды воочию.
В Красноярске на игре было семь тысяч зрителей. К сборной всегда был огромный интерес, об этом можно судить и по рейтингу телетрансляций.
Казалось бы, обычные товарищеские матчи, а тем не менее все они транслируются в прямом эфире. Активно обсуждают игру сборной в интернете.
Вообще хочу сказать, что в команде Романа Ротенберга много перспективных ребят. Некоторые их них уже своей активной игрой заявили о себе в матчах КХЛ в этом сезоне.
Сами игры сборной необходимы как для популяризации хоккея в стране, так и для самих ребят.
Не за горами тот день, когда мы вернемся на международную арену. Благодаря в том числе и этим играм ребята набираются игрового опыта», – сказал бывший вратарь сборной России.
Причем, уверен, что Кошечкин сам все это никогда в жизни не выговорит.