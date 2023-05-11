Макдэвид сделал 2 передачи в игре с «Вегасом» и вышел на 1-е место в гонке ассистентов этого плей-офф

Коннор Макдэвид вышел на 1-е место в гонке ассистентов текущего Кубка Стэнли.

Капитан « » сделал две голевые передачи в 4-м матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) серии 2-го раунда плей-офф и был признан второй звездой.

Теперь на счету 12 результативных пасов, и он опередил одноклубника Эвана Бушара, Мэттью Ткачака («Флорида») и Митча Марнера («Торонто»), на счету которых по 11 ассистов.

Всего в 10 играх текущего розыгрыша Макдэвид набрал 17 (5+12) очков и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один балл от одноклубника Леона Драйзайтля.