Макдэвид сделал 2 передачи в игре с «Вегасом» и вышел на 1-е место в гонке ассистентов этого плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид вышел на 1-е место в гонке ассистентов текущего Кубка Стэнли.

Капитан «Эдмонтона» сделал две голевые передачи в 4-м матче с «Вегасом» (4:1, 2-2) серии 2-го раунда плей-офф и был признан второй звездой.

Теперь на счету Макдэвида 12 результативных пасов, и он опередил одноклубника Эвана Бушара, Мэттью Ткачака («Флорида») и Митча Марнера («Торонто»), на счету которых по 11 ассистов.

Всего в 10 играх текущего розыгрыша Макдэвид набрал 17 (5+12) очков и занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один балл от одноклубника Леона Драйзайтля.

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5 комментариев

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rookie84
Немного удачи Гениям в этой серии. Пусть перепишут рекорды
+18
-1
+17
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Белый офицер
По 20+ балов уже должны выбить. А если залетят в финал конфы, то опять будет около 30.
+6
-2
+4
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Pronger
Ответ Kanan Jarrus
обладатель рекорда - один, кубок - любой может выиграть
ты про Овечкина?
Правильно мыслишь, но к рекордам еще и кубок прилагается)) У великих так.
0
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