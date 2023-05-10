Никишин, Радулов и Яшкин – номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ «Золотая клюшка»

Теги Ак Барс СКА рейтинги Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Александр Никишин Хоккей

Никишин, Радулов и Яшкин – номинанты на приз самому ценному игроку КХЛ.

Лига назвала претендентов на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. 

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В тройку лучших вошли Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА и Александр Радулов из «Ак Барса».

Никишин провел 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата.

В активе Радулова 57 (25+32) баллов в 62 играх. Он стал стал третьим бомбардиром лиги по итогам регулярки.

Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

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6 комментариев

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barsik94
Ну тут Радулов вин, без вариантов, СКА слишком ровно провел регулярку, Радулов порой в одиночку тащил Ак Барс
+6
-2
+4
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Tina
Все трое достойны приза, вручите три клюшки
+5
-2
+3
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GoodZilla
Тот случай, когда пыхтел на 90-миллионный бонус, а тебя ещё и на приз по окончанию сезона выдвинули)))
Это как бесплатный Orbit при заказе пиццы))))
+2
0
+2
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Rialto 82
А ну понятно, выбирают только из клубов, где пятёрка игрока стоит от 300 лямов.
+3
-1
+2
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Vladimir108
Однозначно Никишин👍
+1
-1
0
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йозе марино
Про Кручинина из Торпедо резко забыли...как бы было красиво ему выиграть)
0
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