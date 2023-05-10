Никишин, Радулов и Яшкин – номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ «Золотая клюшка»

Никишин, Радулов и Яшкин – номинанты на приз самому ценному игроку КХЛ.

Лига назвала претендентов на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В тройку лучших вошли и из и из « ».

Никишин провел 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата.

В активе Радулова 57 (25+32) баллов в 62 играх. Он стал стал третьим бомбардиром лиги по итогам регулярки.

Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.