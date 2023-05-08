Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Анахайма» самые высокие шансы на первый пик

Теги Филадельфия Монреаль Вашингтон Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ драфт НХЛ Хоккей

Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2023.

В жеребьевке будут участвовать 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.

Розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов. 

Клуб может подняться максимум на 10 позиций. На общий первый номер будут претендовать только 11 команд.

Шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:

1. «Анахайм» – 18,5%;

2. «Коламбус» – 13,5%;

3. «Чикаго» – 11,5%;

4. «Сан-Хосе» – 9,5%;

5. «Монреаль» – 8,5%;

6. «Аризона» – 7,5%;

7. «Филадельфия» – 6,5%;

8. «Вашингтон» – 6,0%;

9. «Детройт» – 5,0%;

10. «Сент-Луис» – 3,5%;

11. «Ванкувер» – 3,0%.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. 18-летний российский нападающий Матвей Мичков считается претендентом на выбор в первой десятке драфта.

74 комментария

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aml7
Ответ Максим
Есть примеры, где крутой игрок попав в жопный клуб выводил их на кубок ?
Овечкин)
+27
-4
+23
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Maxim Shumov
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
За Филадельфию! Должно же им, хоть когда-то, повезти.
Им везло в 2017, когда у них почти в руках был Макар, но поехавший Хекстолл выбрал Патрика, вопреки словам своих скаутов.
+25
-3
+22
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Одна_Тарелка
6% - это не так уж и мало. Чем черт не шутит. Даешь красивую историю преемственности и рекорд Ови с передачи Бедарда
+31
-12
+19
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Великий Кукурузо
если не отдадут чикаге,то я поверю в честность казино😬
+22
-6
+16
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Алексей Панин
Ответ Максим
Есть примеры, где крутой игрок попав в жопный клуб выводил их на кубок ?
Так как первык пики драфта выбивают в основном команды из конца турнирной таблицы, то так зачастую и происходит:
1) Питтсбург специально слил сезон перед драфтом Лемье, с ним и Ягром выиграли 2 чашки и 1 Президентский кубок
2) в сезоне 2003-2004 Пттсбург были 30, Вашик - 28. На драфте выбрали Малкина (2 номер) и Овечкина (1 номер) соответственно. За год до этого Питтсбург 1 номером взял Флери, через год - Сида (1 номер) и Летанга (3 раунд). Вашики еще выбирали в первом раунде в разные годы Карлсона и Бэкстрема. Их успехи не надо напоминать, думаю
3) Чикаго в те же годы были в конце (29 в сезоне 2003-2004), выбирали на драфтах Тейвса (3 номер 2006), Кейна (1 номер 2007), Кита и других. 3 Кубка.
+11
0
+11
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Rudenzik
Ставлю, что Бедард поедет в Колумбус, а Мичков в Вашингтон
+13
-2
+11
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Str
Фила , больше всех заслуживает
+14
-3
+11
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Алексей Иванов
Ответ йозе марино
как думаете в какую команду из ске лучше всего Мичкову сваливать?)
Сочи
+11
0
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kolhoz-ataka
Ответ Алексей Панин
Почему претендуют только 11 команд на официальном сайте НХЛ написано, что пингвины имеют 1,5% шансов на выигрыш в лотерее, Аризона 2,5% и т.д. Может, я что-то не понимаю?
максимум на 10 позиций можно прыгнуть вверx
+10
0
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Latenight Radio
Ответ Birdman
Не совсем понятно как проходит эта лотерея и что вообще даёт 18%?
Каждой команде присваиваются случайные комбинации цифр от 1 до 14 (всего 1001 возможная комбинация, одну убирают для ровного счета). 18.5% значит, что худшая команда регулярки получит 185 комбинаций из 1000, вторая с конца - 135 и т.д. Комбинации каждой команде присваивает спецконтора, зрители их не видят.

Потом закидывают 14 пронумерованных шариков в автомат и он рандомно выплевывает четыре штуки - например 3, 8, 10, 13. Представитель спецконторы смотрит какой команде была присвоена данная комбинация и называет её Беттману и зрителям.
+10
0
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Rudenzik
Ответ gombocrew
Мичков в Вашингтоне очень маловероятно.
Почему? Вашингтон 8 выбирает, а Мичкова раньше пятого номера не выберут из-за его контракта со Ска, Вашикам как раз не хватает ярких нападающих. К Мичкову будут настороженно относиться из-за того, что его не видели на международном уровне, поэтому есть шанс, что его не выберут раньше
+10
-1
+9
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gombocrew
Ответ Rudenzik
Ставлю, что Бедард поедет в Колумбус, а Мичков в Вашингтон
Мичков в Вашингтоне очень маловероятно.
+6
0
+6
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Хей-Хо, а ну пошли!
За Филадельфию! Должно же им, хоть когда-то, повезти.
+8
-2
+6
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Алексей Цыганов
Что-то подсказывает.. Прокатят Анахайм с 1 пиком
+6
0
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JacketsBench
Тут важно что с учетом команд, которые участвуют в лотерее, но не могут взять 1 пик (места с 12 по 16 от конца таблицы), у Анахайма шансы возрастают с 18.5% до 25.5%
+6
0
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gombocrew
Ответ Денис Кёнигсберг
Мичков в столицу поедет))
Увы, никак. Вашингтон будет выбирать либо 1-2 номером (что маловероятно), либо 8-9-10. Под 1м или 2м номером никто в здравом уме не будет забирать Мичкова, а до 8го выбора его уже задрафтуют.
+6
-1
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим
Есть примеры, где крутой игрок попав в жопный клуб выводил их на кубок ?
В первый год разумеется нет
+5
0
+5
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PEGEON
Ответ Максим
Есть примеры, где крутой игрок попав в жопный клуб выводил их на кубок ?
Смотря что в вашем понимании жопный клуб и насколько быстро приводил этот клуб к кубку.
+4
0
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Misson
Анахайм нагло сливал сезон. Фортуна должна его наказать за это.
+5
-1
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Егор Ковынёв
Ответ Rudenzik
Ставлю, что Бедард поедет в Колумбус, а Мичков в Вашингтон
Мирошниченко - Демидов - Мичков
Elite line 🔥💯🤩
+6
-2
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gombocrew
Ответ Rudenzik
Почему? Вашингтон 8 выбирает, а Мичкова раньше пятого номера не выберут из-за его контракта со Ска, Вашикам как раз не хватает ярких нападающих. К Мичкову будут настороженно относиться из-за того, что его не видели на международном уровне, поэтому есть шанс, что его не выберут раньше
4, 5 или 6м его заберут точно, глупо будет не забрать его до 8го выбора даже при его контакте
+4
0
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Космический Котик
А по времени-то когда? Прям вот не судьба в новости написать.
+4
0
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V.Damphousse #25
Ответ Максим
Есть примеры, где крутой игрок попав в жопный клуб выводил их на кубок ?
Донный Чикаго начала 2000-х получил Кейна с Тэйвсом , днищенский Птицбцрг тех же времен получает 87 и 71 , дальнейшее известно :)
+4
0
+4
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йозе марино
как думаете в какую команду из ске лучше всего Мичкову сваливать?)
+5
-1
+4
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MESSIya
Ответ Алексей Панин
Почему претендуют только 11 команд на официальном сайте НХЛ написано, что пингвины имеют 1,5% шансов на выигрыш в лотерее, Аризона 2,5% и т.д. Может, я что-то не понимаю?
Команды с 12 по 16 место,не имеют шансов на первый пик. Выиграв лотерею,максимум поднимутся на 10 мест
+4
0
+4
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