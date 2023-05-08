Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Анахайма» самые высокие шансы на первый пик
Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2023.
В жеребьевке будут участвовать 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.
Розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов.
Клуб может подняться максимум на 10 позиций. На общий первый номер будут претендовать только 11 команд.
Шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:
1. «Анахайм» – 18,5%;
2. «Коламбус» – 13,5%;
3. «Чикаго» – 11,5%;
4. «Сан-Хосе» – 9,5%;
5. «Монреаль» – 8,5%;
6. «Аризона» – 7,5%;
7. «Филадельфия» – 6,5%;
8. «Вашингтон» – 6,0%;
9. «Детройт» – 5,0%;
10. «Сент-Луис» – 3,5%;
11. «Ванкувер» – 3,0%.
Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. 18-летний российский нападающий Матвей Мичков считается претендентом на выбор в первой десятке драфта.
1) Питтсбург специально слил сезон перед драфтом Лемье, с ним и Ягром выиграли 2 чашки и 1 Президентский кубок
2) в сезоне 2003-2004 Пттсбург были 30, Вашик - 28. На драфте выбрали Малкина (2 номер) и Овечкина (1 номер) соответственно. За год до этого Питтсбург 1 номером взял Флери, через год - Сида (1 номер) и Летанга (3 раунд). Вашики еще выбирали в первом раунде в разные годы Карлсона и Бэкстрема. Их успехи не надо напоминать, думаю
3) Чикаго в те же годы были в конце (29 в сезоне 2003-2004), выбирали на драфтах Тейвса (3 номер 2006), Кейна (1 номер 2007), Кита и других. 3 Кубка.
Потом закидывают 14 пронумерованных шариков в автомат и он рандомно выплевывает четыре штуки - например 3, 8, 10, 13. Представитель спецконторы смотрит какой команде была присвоена данная комбинация и называет её Беттману и зрителям.
Elite line 🔥💯🤩