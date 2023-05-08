Сегодня пройдет драфт-лотерея НХЛ. У «Анахайма» самые высокие шансы на первый пик

Сегодня состоится лотерея драфта НХЛ-2023.

В жеребьевке будут участвовать 16 команд, которые не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.

Розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов.

Клуб может подняться максимум на 10 позиций. На общий первый номер будут претендовать только 11 команд.

Шансы на победу в лотерее за общий первый выбор драфта НХЛ-2023 распределятся так:

1. « » – 18,5%;

2. « » – 13,5%;

3. « » – 11,5%;

4. « » – 9,5%;

5. « » – 8,5%;

6. « » – 7,5%;

7. « » – 6,5%;

8. « » – 6,0%;

9. « » – 5,0%;

10. « » – 3,5%;

11. « » – 3,0%.

Главным фаворитом драфта НХЛ является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард. 18-летний российский нападающий Матвей Мичков считается претендентом на выбор в первой десятке драфта.