Чешские игры. Швейцария победила Чехию и впервые выиграла этап Евротура, Швеция одолела Финляндию в овертайме
Сборная Швейцарии стала победителем Чешских игр, команда впервые выиграла этап Евротура.
Победителем Евротура в этом году досрочно стала сборная Швеции.
Чешские игры
Швеция – Финляндия – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 1:0)
1:0 – 13 А.Петерссон (П.Линдхольм)
1:1 – 27 Хартикайнен (Маннинен, Лехтонен), ГБ
2:1 – 37 Теммернес (Рэймонд, Линдберг)
2:2 – 40 Суомела (Мерела)
2:3 – 43 Оксанен, ГМ
3:3 – 57 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд), ГБ
4:3 – 62 П.Линдхольм (А.Петерссон)
Чехия – Швейцария – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 1 Кемпны (Смейкал, Хлапик)
1:1 – 7 Хас (Леффель), ГБ
1:2 – 33 Леффель (Корви, Хас), ГБ
2:2 – 41 Смейкал (Хлапик), ГБ
2:3 – 46 Миранда (Фора, Берни)
Положение команд: Швейцария – 6 очков (3 матча), Швеция – 5 (3), Чехия – 4 (3), Финляндия – 3 (3).
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