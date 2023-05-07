Чешские игры. Швейцария победила Чехию и впервые выиграла этап Евротура, Швеция одолела Финляндию в овертайме

Сборная Швейцарии стала победителем Чешских игр, команда впервые выиграла этап Евротура.

Победителем Евротура в этом году досрочно стала сборная .

Чешские игры

Швеция – Финляндия – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 1:0)

1:0 – 13 А.Петерссон (П.Линдхольм)

1:1 – 27 Хартикайнен (Маннинен, Лехтонен), ГБ

2:1 – 37 Теммернес (Рэймонд, Линдберг)

2:2 – 40 Суомела (Мерела)

2:3 – 43 Оксанен, ГМ

3:3 – 57 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд), ГБ

4:3 – 62 П.Линдхольм (А.Петерссон)

Чехия – Швейцария – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

1:0 – 1 Кемпны (Смейкал, Хлапик)

1:1 – 7 Хас (Леффель), ГБ

1:2 – 33 Леффель (Корви, Хас), ГБ

2:2 – 41 Смейкал (Хлапик), ГБ

2:3 – 46 Миранда (Фора, Берни)

Положение команд: Швейцария – 6 очков (3 матча), Швеция – 5 (3), – 4 (3), – 3 (3).