Быстров о хоккее ЦСКА: «Новый тренер, фамилию забыл… Новый старый, да, Федоров. Энхаэловский стиль прививает. Как Ларионов в Нижнем»
Владимир Быстров заявил, что Сергей Федоров прививает ЦСКА стиль игры, как в НХЛ.
Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями о ЦСКА, который проводит серию финала Западной конференции против СКА.
– Какие впечатления оставляет ЦСКА в этой серии? Что можно сказать о команде, у которой уже были седьмые матчи в плей-офф? Что отметить?
– Что отметить? Бойцовский дух однозначно.
Команда все серии сыграла по семь матчей, с решающим. Ни один из хоккеистов не дрогнул. 3-3 все-таки, с «Северсталью» горели в начале, можно было запаниковать где-то…
ЦСКА – опытный боец, на протяжении всех последних матчей они подтвердили свое превосходство над многими, скажем так. Поэтому… Новый тренер, конечно… Как? Фамилию забыл просто…
– Новый тренер ЦСКА? Сергей Федоров?
– Новый старый, да. Сергей Федоров, да-да.
Видно, что стиль такой энхаэловский прививает команде. Как Ларионов в Нижнем Новгороде, так и он здесь. Всегда интересно на это смотреть, – сказал Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ».
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