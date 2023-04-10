Быстров о хоккее ЦСКА: «Новый тренер, фамилию забыл… Новый старый, да, Федоров. Энхаэловский стиль прививает. Как Ларионов в Нижнем»

Теги Владимир Быстров ЦСКА Торпедо Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Быстров заявил, что Сергей Федоров прививает ЦСКА стиль игры, как в НХЛ.

Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями о ЦСКА, который проводит серию финала Западной конференции против СКА.

– Какие впечатления оставляет ЦСКА в этой серии? Что можно сказать о команде, у которой уже были седьмые матчи в плей-офф? Что отметить?

– Что отметить? Бойцовский дух однозначно.

Команда все серии сыграла по семь матчей, с решающим. Ни один из хоккеистов не дрогнул. 3-3 все-таки, с «Северсталью» горели в начале, можно было запаниковать где-то…

ЦСКА – опытный боец, на протяжении всех последних матчей они подтвердили свое превосходство над многими, скажем так. Поэтому… Новый тренер, конечно… Как? Фамилию забыл просто…

– Новый тренер ЦСКА? Сергей Федоров?

– Новый старый, да. Сергей Федоров, да-да.

Видно, что стиль такой энхаэловский прививает команде. Как Ларионов в Нижнем Новгороде, так и он здесь. Всегда интересно на это смотреть, – сказал Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Stefen
Алло, это Володька, вы там кроме системы что-нибудь тренируете ?
Фамилии запоминать тренируют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Володька становится экспертом по всем видам спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вперёд спартак
мамкин экшперт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
у всех во дворе был такой эксперт с постоянным перегаром, который шарит за все виды спорта?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stefen
Алло, это Володька, вы там кроме системы что-нибудь тренируете ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Володька и в хоккее эксперт?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Кошкин
Новый старый да!
Одинаково разный ещё
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий