Быстров о хоккее ЦСКА: «Новый тренер, фамилию забыл… Новый старый, да, Федоров. Энхаэловский стиль прививает. Как Ларионов в Нижнем»

Владимир Быстров заявил, что Сергей Федоров прививает ЦСКА стиль игры, как в НХЛ.

Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями о , который проводит серию финала Западной конференции против СКА.

– Какие впечатления оставляет ЦСКА в этой серии? Что можно сказать о команде, у которой уже были седьмые матчи в плей-офф? Что отметить?

– Что отметить? Бойцовский дух однозначно.

Команда все серии сыграла по семь матчей, с решающим. Ни один из хоккеистов не дрогнул. 3-3 все-таки, с «Северсталью» горели в начале, можно было запаниковать где-то…

ЦСКА – опытный боец, на протяжении всех последних матчей они подтвердили свое превосходство над многими, скажем так. Поэтому… Новый тренер, конечно… Как? Фамилию забыл просто…

– Новый тренер ЦСКА? Сергей Федоров?

– Новый старый, да. , да-да.

Видно, что стиль такой энхаэловский прививает команде. Как Ларионов в Нижнем Новгороде, так и он здесь. Всегда интересно на это смотреть, – сказал Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ».