Владимир Юрзинов: «Ак Барс», «Торпедо» и СКА предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые тормозят развитие нашего хоккея»

Теги Ак Барс Сибирь ЦСКА СКА Торпедо Владимир Юрзинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Юрзинов высказался об открытиях сезона КХЛ и новой моде в лиге.

«Четырех полуфиналистов мы уже отметили, но не будем забывать и о других открытиях сезона.

О том же «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА и очаровало всю лигу.

Или о «Сибири» Андрея Мартемьянова, которая предложила рабоче-крестьянский хоккей и в общем-то тоже дала результат.

В нашем клубном хоккее начинают распускаться самые разные цветы.

А «Ак Барс», «Торпедо» и СКА еще и предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые очень часто тормозят развитие нашего хоккея, – и дать кислород своей молодежи.

Это очень радостная для меня тенденция. И это тема для отдельного разговора, к которому еще вернемся», – сказал бывший тренер сборной СССР.

6 комментариев

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Shamarin
Птенцы Ларионова нигде больше не заиграют. Никто из них не станет звездой. Всё как в сказке про Золушку, превратятся в обычных серых мышей из 3-4 звеньев.

Про культуру паса дейнамовец тоже очень смешно пишет. Сам Ларионов говорит (прямая речь его игроков): - оббегайте защитников. Вот тебе и тупая беготня, только причём здесь СКА? гыыыы
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Кеша
Хоккей Ларионова был намного круче ротенберговской беготни . Просто команда очень молодая и без опыта . Большинство вообще не играли в КХЛ . Тут даже сравнивать нельзя . В Торпедо высочайшей культура паса . Всегда выход из зоны через пас , никаких пробросов и забросов . На следующий год команда Ларионова станет еще сильнее . В этом сомнений нет .
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ dosatuy
Да блин я тоже патриотических взглядов но совсем без заморышей какая-то нацлига будет.
В советские времена брали все подряд в мире. Легов не было, наоборот пытались в НХЛ наших заманить и путем предательства Родины. Возможно уже в нашей новейшей истории России в хоккее леги добавили зрелищность. Будем смотреть финал Ак Барс без легов и ЦСКА с импортными.
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Ковид 07.10.52
О том же «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА...
Так оскорбить Ларионова, прилепить ему стремление к ротенберговскому хоккею....не каждый сможет...
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Ковид 07.10.52
И это всего-то один год консультантом прикоснулся к газовым и такой эффект головного мозга....тьфу....а раньше пел, что без легионеров лига не развивается...тьфу еще раз....
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dosatuy
Да блин я тоже патриотических взглядов но совсем без заморышей какая-то нацлига будет.
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