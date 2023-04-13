Владимир Юрзинов: «Ак Барс», «Торпедо» и СКА предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые тормозят развитие нашего хоккея»
Владимир Юрзинов высказался об открытиях сезона КХЛ и новой моде в лиге.
«Четырех полуфиналистов мы уже отметили, но не будем забывать и о других открытиях сезона.
О том же «Торпедо» Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА и очаровало всю лигу.
Или о «Сибири» Андрея Мартемьянова, которая предложила рабоче-крестьянский хоккей и в общем-то тоже дала результат.
В нашем клубном хоккее начинают распускаться самые разные цветы.
А «Ак Барс», «Торпедо» и СКА еще и предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые очень часто тормозят развитие нашего хоккея, – и дать кислород своей молодежи.
Это очень радостная для меня тенденция. И это тема для отдельного разговора, к которому еще вернемся», – сказал бывший тренер сборной СССР.
Про культуру паса дейнамовец тоже очень смешно пишет. Сам Ларионов говорит (прямая речь его игроков): - оббегайте защитников. Вот тебе и тупая беготня, только причём здесь СКА? гыыыы
Так оскорбить Ларионова, прилепить ему стремление к ротенберговскому хоккею....не каждый сможет...