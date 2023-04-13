Владимир Юрзинов: «Ак Барс», «Торпедо» и СКА предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые тормозят развитие нашего хоккея»

Владимир Юрзинов высказался об открытиях сезона КХЛ и новой моде в лиге.

«Четырех полуфиналистов мы уже отметили, но не будем забывать и о других открытиях сезона.

О том же « » Игоря Ларионова, которое по стилю было ближе всех к атакующему хоккею СКА и очаровало всю лигу.

Или о « » Андрея Мартемьянова, которая предложила рабоче-крестьянский хоккей и в общем-то тоже дала результат.

В нашем клубном хоккее начинают распускаться самые разные цветы.

А « », «Торпедо» и еще и предложили новую моду – перестать страдать по легионерам, которые очень часто тормозят развитие нашего хоккея, – и дать кислород своей молодежи.

Это очень радостная для меня тенденция. И это тема для отдельного разговора, к которому еще вернемся», – сказал бывший тренер сборной СССР.