Бобровский во второй раз выбил победителя регулярки в серии плей-офф. В 2019-м – «Тампу», в 2023-м – «Бостон»

Сергей Бобровский во второй раз обыграл в плей-офф чемпиона регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер помог «Флориде» обыграть « » (4-3 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этом сезоне «Брюинс» выиграли Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата.

В 2019 году играл за « », который одержал победу со счетом 4-0 в серии над « », которая в тот сезон стала лучшей командой регулярного чемпионата.

Кроме того, Бобровский стал седьмым голкипером в истории , выигравшим матч, в котором может решиться исход серии, над лучшей командой регулярки НХЛ.

Таких побед у Сергея теперь две. Столько же их у Гранта Фюра, Билли Смита, Майка Вернона, Мартина Бродера, Марка-Андре Флери и Андрея Василевского.