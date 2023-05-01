Бобровский во второй раз выбил победителя регулярки в серии плей-офф. В 2019-м – «Тампу», в 2023-м – «Бостон»
Сергей Бобровский во второй раз обыграл в плей-офф чемпиона регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер помог «Флориде» обыграть «Бостон» (4-3 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
В этом сезоне «Брюинс» выиграли Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата.
В 2019 году Сергей Бобровский играл за «Коламбус», который одержал победу со счетом 4-0 в серии над «Тампой», которая в тот сезон стала лучшей командой регулярного чемпионата.
Кроме того, Бобровский стал седьмым голкипером в истории НХЛ, выигравшим матч, в котором может решиться исход серии, над лучшей командой регулярки НХЛ.
Таких побед у Сергея теперь две. Столько же их у Гранта Фюра, Билли Смита, Майка Вернона, Мартина Бродера, Марка-Андре Флери и Андрея Василевского.
Не верил во Флориду, писал, что для них не вылет в 4-5 играх и так успех, а тут такое