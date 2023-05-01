Бобровский во второй раз выбил победителя регулярки в серии плей-офф. В 2019-м – «Тампу», в 2023-м – «Бостон»

Теги Бостон Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский во второй раз обыграл в плей-офф чемпиона регулярного чемпионата НХЛ.

Российский голкипер помог «Флориде» обыграть «Бостон» (4-3 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В этом сезоне «Брюинс» выиграли Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата.

В 2019 году Сергей Бобровский играл за «Коламбус», который одержал победу со счетом 4-0 в серии над «Тампой», которая в тот сезон стала лучшей командой регулярного чемпионата.

Кроме того, Бобровский стал седьмым голкипером в истории НХЛ, выигравшим матч, в котором может решиться исход серии, над лучшей командой регулярки НХЛ.

Таких побед у Сергея теперь две. Столько же их у Гранта Фюра, Билли Смита, Майка Вернона, Мартина Бродера, Марка-Андре Флери и Андрея Василевского.

4 комментария

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Direct free kick
Хейтеры Бобровского (архатка, белый офицер ака веник, рома дырина ака кафель) мощно выкусили. Сначала они были персофаны Дриджера, потом Найта, немного даже Лайона (хороший парень из АХЛ, реально помог Флориде попасть в плей-офф, когда Бобровский болел/был не в форме), но в итоге всё напрасно.
Не верил во Флориду, писал, что для них не вылет в 4-5 играх и так успех, а тут такое
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Serge Vendino
Будет красиво, если Боб приведет Флориду к кубку после всей критики. Пока пантеры, можно сказать, по графику Тампы идут: победа в регулярке -> свип в плове -> более скромная регулярка...
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Trash Talking
Возможно, повторится сказка Лос-Анджелеса, влетевшего в ПО с 8 места и взявшего Кубок Стэнли. Была бы отличная история и для Бобровского и для Флориды.
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