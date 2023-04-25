С 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии пройдет очередной чемпионат мира по хоккею с шайбой. В нем традиционно будут участвовать 16 команд, разделенных на две группы. Второй год подряд в турнире не смогут принять участие сборные России и Беларуси, лишенные этого права решением Международной федерации хоккея. Но и в отсутствии двух команд болельщиков ждет интересное зрелище. В прошлом году чемпионат мира выдался весьма конкурентным. На этот раз нас ждет не менее острая борьба за медали.

Где и как смотреть ЧМ по хоккею 2023

Хоккей с шайбой один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Пусть в мировом первенстве не принимает участие российская команда, тем не менее главный спортивный холдинг «Матч ТВ» обещает показать пятнадцать поединков чемпионата мира. Пока телевизионной программы нет и сказать, какие конкретно матчи увидит российский зритель, нельзя. Однако, скорее всего, мы увидим матчи плей-офф и группового этапа с участием наиболее рейтинговых сборных — Канады, США, Чехии, Финляндии, Швеции.

Болельщики, желающие увидеть все матчи чемпионата мира, должны рассмотреть иные источники показа. Наверняка он будет осуществляться в тематических телеграм-каналах или группах ВКонтакте. Хоккейные матчи мирового первенства будут показывать и букмекерские конторы на своих сайтах. Для этого там необходимо зарегистрироваться в некоторых случаях сделать ставку. В любом случае любители хоккея без просмотра матчей чемпионата мира по хоккею не останутся.