Саттер о «Калгари» после 3:4 с «Чикаго»: «У некоторых наших парней были спущенные шины, такое ощущение»

Дэррил Саттер высказался о поражении «Калгари» от «Чикаго»

Канадский клуб, борющийся за попадание в плей-офф, трижды проиграл «Блэкхокс» в этом сезоне .

Сегодня «Калгари» уступил «Чикаго» (3:4) в домашнем матче.

«Когда есть усталость, когда не бегут ноги, надо играть очень просто. Сегодня некоторые наши игроки не очень хорошо обращались с шайбой.

Я не знаю, была ли у ребят энергия. Такое ощущение, что у некоторых наших парней были спущенные шины», – сказал главный тренер «Флэймс».

Канадский клуб набрал 87 очков в 78 играх и отстает от зоны плей-офф на Западе на 2 балла. При этом у конкурентов – «Сиэтла», «Виннипега» и «Нэшвилла» – есть матч в запасе.