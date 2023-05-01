Картер Верхэге: «Бостон» провел сумасшедшую регулярку, но плей-офф – это другое. У «Флориды» тоже была сумасшедшая регулярка – и ничего это не дало»

Картер Верхэге поделился мыслями после победы в серии над «Бостоном».

«Флорида» победила «Брюинс» в семи матчах, отыгравшись с 1-3 по ходу серии, и выиграв седьмую игру в овертайме со счетом 4:3.

забросил победную шайбу в овертайме.

« » провел сумасшедший регулярный чемпионат. Но плей-офф – это совершенно другое. В прошлом сезоне мы провели сумасшедший регулярный чемпионат, но ни к чему это не привело», – сказал нападающий «Пантерс».

В нынешнем сезоне «Брюинс» выиграли Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата, а также установили новые рекорды лиги по победам (65) и очкам (135).

В прошлом сезон « » выиграла Президентский клуб, обыграла «Вашингтон» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, но после этого проиграла «Тампе» со счетом 0-4 в серии.

Верхэге набрал 8 (2+6) очков в серии с «Бостоном».

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