Картер Верхэге: «Бостон» провел сумасшедшую регулярку, но плей-офф – это другое. У «Флориды» тоже была сумасшедшая регулярка – и ничего это не дало»
Картер Верхэге поделился мыслями после победы в серии над «Бостоном».
«Флорида» победила «Брюинс» в семи матчах, отыгравшись с 1-3 по ходу серии, и выиграв седьмую игру в овертайме со счетом 4:3.
Картер Верхэге забросил победную шайбу в овертайме.
«Бостон» провел сумасшедший регулярный чемпионат. Но плей-офф – это совершенно другое. В прошлом сезоне мы провели сумасшедший регулярный чемпионат, но ни к чему это не привело», – сказал нападающий «Пантерс».
В нынешнем сезоне «Брюинс» выиграли Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата, а также установили новые рекорды лиги по победам (65) и очкам (135).
В прошлом сезон «Флорида» выиграла Президентский клуб, обыграла «Вашингтон» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, но после этого проиграла «Тампе» со счетом 0-4 в серии.
Верхэге набрал 8 (2+6) очков в серии с «Бостоном».
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