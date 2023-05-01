Ткачак о победе над «Бостоном» с 1-3 в серии: «Cамая большая сенсация в истории НХЛ. Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак назвал сенсацией победу над «Бостоном» в серии Кубка Стэнли.

«Флорида» отыгралась с 1-3 в серии с «Бостоном» и победила в седьмом матче со счетом 4:3 в овертайме, выиграв серию 4-3.

«Это самая большая сенсация в истории НХЛ – для любого человека. Кроме ребят в нашей раздевалке.

Возможно, мы понимали, что не являемся фаворитами против команды, которая выиграла 65 матчей в регулярном чемпионате, но мы продемонстрировали невероятное старание.

Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал, что мы на это способны. Поэтому это очень радует», – сказал нападающий «Пантерс».

Мэттью Ткачак набрал 11 (5+6) очков в серии с «Брюинс».

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19 комментариев

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jonnysilverhand01
В истории НХЛ ? Ткачак, мы все конечно понимаем, ты красавец вместе со всей Флоридой, но эмоции взяли над тобой вверх
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Сергей Галынский
Молодцы👏 никогда не нужно сдаваться
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Ko Vi
Ткачак зарешал в серии, вопросов нет
насчёт сенсации, так Флорида далеко не аутсайдером считалась, хотя выход на Мишек сами себе организовали, ну и проклятие победителя регулярки никто не отменял
честно говоря, Пасту хотелось подольше посмотреть
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Геннадий Тёкин
Ответ jonnysilverhand01
В истории НХЛ ? Ткачак, мы все конечно понимаем, ты красавец вместе со всей Флоридой, но эмоции взяли над тобой вверх
«Флорида» выиграла серию плей-офф у «Бостона», набрав на 43 очка меньше в регулярке. Это 2-й результат в истории НХЛ.
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Jeff Lebowski
Что за тупой колхозник, лол.
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Михаил Зюбин
Ответ hhlg
Сразу видно он не смотрел в 2019 серию Тампа - Коламбус ;)
Тампа тоже 3:1 вела в серии?
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TBFTT
Ответ hhlg
Сразу видно он не смотрел в 2019 серию Тампа - Коламбус ;)
Тампа тоже 65 матчей выиграла?
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Николай Михайлов
Что меня поражает, что почти все, кто является лидерами в командах, вышедших плей-офф, реально тащили. Пастрняк, Ткачак, Маршанд, Верхеги, Марнер, Мэттьюс, Кемпе, Макдэвид, Драйзайтль, Хинц и т.д.
И тут вспоминаешь двух незадачливых парней Капризова и Панарина и делаешь фейспалм. Ну Капризов - ладно, хрен с ним, он в прошлом плей-офф тащил, но Панарин - это нечто.
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siralexf
Каким бы грязным и неприятным не был Ткачак, но как игрок он классный, и где то такой наглости и дерзости котам и не хватало с мягкотелым Юбердо
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Б81
Колючий,гадкий ,но лидер)
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Stan GL
типичный ткачук
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Костя Кот
торонто тоже пройдут
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Don_Krebs
ну уж прям, самая большая сенсация в истории. Там таких сенсаций обычно каждый второй сезон бывает. Да и понятно было, что с Флоридой Бостону легко не будет. Другое дело, что мишки были фаворитами в этой паре, ну так они с любой командой были бы фаворитами.
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Суворов Антон
Флорида вообще на пенсионном фонде тренеруется.. Это их клиентская база!

В прошлом сезоне Вашингтонские пали, в этом сначала Пингвинарий выкинули из плей-офф, теперь возраснтй Бостон отлетел..

Но с Торонто так легко не будет.. Торонто помоложе и амбициознее..
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Непристойное предложение
подписание Ткачука это конечно супер сделка Флориды. он-бизон.
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Gilonjon862
В 19 году была громче сенсация, Тампа тогда провела не менее доминантный сезон набрав 128 очков против 107 у второй команды лиги и слила серию под ноль, тут хоть мишки показали борьбу уступив во многом случайно(кстати боб сделал эти 2 величайших апсета и кто теперь скажет, что он не кубковый вратарь?)
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LOsP06GH
Саша Барков при всех в раздевалке должен отдать повязку капитана Ткачуку!
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Sonny Milano
Ответ TBFTT
Тампа тоже 65 матчей выиграла?
62 или 63, лень смотреть
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hhlg
Сразу видно он не смотрел в 2019 серию Тампа - Коламбус ;)
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