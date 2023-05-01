Ткачак о победе над «Бостоном» с 1-3 в серии: «Cамая большая сенсация в истории НХЛ. Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал»
Мэттью Ткачак назвал сенсацией победу над «Бостоном» в серии Кубка Стэнли.
«Флорида» отыгралась с 1-3 в серии с «Бостоном» и победила в седьмом матче со счетом 4:3 в овертайме, выиграв серию 4-3.
«Это самая большая сенсация в истории НХЛ – для любого человека. Кроме ребят в нашей раздевалке.
Возможно, мы понимали, что не являемся фаворитами против команды, которая выиграла 65 матчей в регулярном чемпионате, но мы продемонстрировали невероятное старание.
Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал, что мы на это способны. Поэтому это очень радует», – сказал нападающий «Пантерс».
Мэттью Ткачак набрал 11 (5+6) очков в серии с «Брюинс».
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насчёт сенсации, так Флорида далеко не аутсайдером считалась, хотя выход на Мишек сами себе организовали, ну и проклятие победителя регулярки никто не отменял
честно говоря, Пасту хотелось подольше посмотреть
И тут вспоминаешь двух незадачливых парней Капризова и Панарина и делаешь фейспалм. Ну Капризов - ладно, хрен с ним, он в прошлом плей-офф тащил, но Панарин - это нечто.
В прошлом сезоне Вашингтонские пали, в этом сначала Пингвинарий выкинули из плей-офф, теперь возраснтй Бостон отлетел..
Но с Торонто так легко не будет.. Торонто помоложе и амбициознее..