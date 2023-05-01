Ткачак о победе над «Бостоном» с 1-3 в серии: «Cамая большая сенсация в истории НХЛ. Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал»

Мэттью Ткачак назвал сенсацией победу над «Бостоном» в серии Кубка Стэнли.

«Флорида» отыгралась с 1-3 в серии с « » и победила в седьмом матче со счетом 4:3 в овертайме, выиграв серию 4-3.

«Это самая большая сенсация в истории – для любого человека. Кроме ребят в нашей раздевалке.

Возможно, мы понимали, что не являемся фаворитами против команды, которая выиграла 65 матчей в регулярном чемпионате, но мы продемонстрировали невероятное старание.

Мы сделали то, о чем никто в мире и не думал, что мы на это способны. Поэтому это очень радует», – сказал нападающий «Пантерс».

набрал 11 (5+6) очков в серии с «Брюинс».

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