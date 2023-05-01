1 мая – день открытия трансферного рынка в КХЛ

Сегодня, 1 мая, в официально открывается трансферный рынок.

Клубы получают возможность заключать контракты с игроками, чьи соглашения с прежними командами истекли 30 апреля.

До этого срока они могли заключать новые контракты со своими игроками, а также договариваться с представителями других лиг.

Размер потолка зарплат в лиге сохраняется на уровне 900 миллионов рублей. Размер пола зарплат составит 405 млн рублей.

Сегодня лига представила официальные списки ограниченно и неограниченно свободных агентов на текущий момент.