1 мая – день открытия трансферного рынка в КХЛ

Теги переходы КХЛ потолок зарплат Хоккей

Сегодня, 1 мая, в КХЛ официально открывается трансферный рынок. 

Клубы получают возможность заключать контракты с игроками, чьи соглашения с прежними командами истекли 30 апреля. 

До этого срока они могли заключать новые контракты со своими игроками, а также договариваться с представителями других лиг. 

Размер потолка зарплат в лиге сохраняется на уровне 900 миллионов рублей. Размер пола зарплат составит 405 млн рублей. 

Сегодня лига представила официальные списки ограниченно и неограниченно свободных агентов на текущий момент. 

13 комментариев

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Yndestad
Россия-25 переходит в СКА)))
+14
-1
+13
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Rialto 82
Ответ Yndestad
Россия-25 переходит в СКА)))
Она и так почти вся в ска)
Но вот ещё человек 12-15 подпишут
+4
-1
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Andreir888
1 Мая - День международной солидарности трудящихся!✊😊 Мир! Труд! Май!🚩
+2
0
+2
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Yndestad
Ответ Михаил Зюбин
КХЛ лучшая лига в Европе.
Как ФНЛ, только в хоккее)
+2
0
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Angryslon
Ответ Andreir888
1 Мая - День международной солидарности трудящихся!✊😊 Мир! Труд! Май!🚩
Ура, товарищи!!!
+1
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Scorpion2312
Ответ *BG*
Не знаю, что там со СКА, а у ЦСКА изменений будет немного. Уберут Яроша, Брюквина, Юртайкина (вот его жалко). С Рейдеборном пока не ясно. Может уйти. Переподпишут своих игроков, у которых заканчиваются контракты: Карнаухов, Окулов (надеюсь, что не уйдет), Абрамов, Сергеев, Мингачев, Гуськов, Кирилейченко. И будет 3-4, максимум, подписания. Денег под потолком будет немного. Там не разбежишься.
Карнаухов уже на 3 сезона подписал)
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цэсемьэр
судя по тому, что у Локомотива не переподписаны только Аверин, Ильенко и Мисюль, Ярославль продолжают ждать тоскливые времена😏
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Сергей Бакин
Ромка уже всех купил ещё в апреле)) вот вы дурачки
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Владимири Йолкиннен
Смотрим кто в армейские команды пойдет
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Hola Hola
Ответ цэсемьэр
судя по тому, что у Локомотива не переподписаны только Аверин, Ильенко и Мисюль, Ярославль продолжают ждать тоскливые времена😏
Да у всех так плюс-минус. У тех же Трактора, Авангарда лучше что ли?
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*BG*
Ответ Владимири Йолкиннен
Смотрим кто в армейские команды пойдет
Не знаю, что там со СКА, а у ЦСКА изменений будет немного. Уберут Яроша, Брюквина, Юртайкина (вот его жалко). С Рейдеборном пока не ясно. Может уйти. Переподпишут своих игроков, у которых заканчиваются контракты: Карнаухов, Окулов (надеюсь, что не уйдет), Абрамов, Сергеев, Мингачев, Гуськов, Кирилейченко. И будет 3-4, максимум, подписания. Денег под потолком будет немного. Там не разбежишься.
0
0
0
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*BG*
Ответ Scorpion2312
Карнаухов уже на 3 сезона подписал)
Я слышал, но жду оффициального объявления.
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