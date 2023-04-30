Билялов, Дитц и Каменев – лучшие игроки финала Кубка Гагарина. Полтапов – лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина.

ЦСКА стал чемпионом, обыграв « » со счетом 4-3 в финальной серии.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан («Ак Барс»), одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности составил 1,83. Максимальный сухой отрезок без пропущенных шайб составил 120 минут и 19 секунд.

Лучшим защитником назван (ЦСКА), набравший 2 (1+1) очка в семи матчах. Его гол в седьмом матче стал золотым. На счету Дитца семь заблокированных бросков, один отбор шайбы и 19 бросков по воротам соперника.

Лучшим нападающим признан ( ), набравший 3 (3+0) очка в семи матчах. Два из трех его голов стали победными, также в его активе семи силовых приемов и 12 заблокированных бросков.

Лучшим новичком стал Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 3 (1+2) очка в семи матчах. На его счету также два силовых приема, три блокированных броска и один отбор шайбы.