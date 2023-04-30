Билялов, Дитц и Каменев – лучшие игроки финала Кубка Гагарина. Полтапов – лучший новичок

Теги Ак Барс ЦСКА рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев Тимур Билялов Даррен Дитц Прохор Полтапов Хоккей

КХЛ определила лучших игроков финала Кубка Гагарина.

ЦСКА стал чемпионом, обыграв «Ак Барс» со счетом 4-3 в финальной серии.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в семи матчах. По воротам Билялова было нанесено 173 броска, из которых он отразил 93,06%. Коэффициент надежности составил 1,83. Максимальный сухой отрезок без пропущенных шайб составил 120 минут и 19 секунд.

Лучшим защитником назван Даррен Дитц (ЦСКА), набравший 2 (1+1) очка в семи матчах. Его гол в седьмом матче стал золотым. На счету Дитца семь заблокированных бросков, один отбор шайбы и 19 бросков по воротам соперника.

Лучшим нападающим признан Владислав Каменев (ЦСКА), набравший 3 (3+0) очка в семи матчах. Два из трех его голов стали победными, также в его активе семи силовых приемов и 12 заблокированных бросков.

Лучшим новичком стал Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 3 (1+2) очка в семи матчах. На его счету также два силовых приема, три блокированных броска и один отбор шайбы.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий