Шумаков может вернуться в «Сибирь». Это основной претендент на форварда

Теги Сибирь Трактор возможные переходы Динамо Минск КХЛ Сергей Шумаков Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Шумаков может перейти в «Сибирь».

Новосибирский клуб является основным претендентом на подписание соглашения с 30-летним нападающим.

В прошедшем сезоне Сергей Шумаков выступал за два клуба – «Трактор» и минское «Динамо».

В челябинской команде он сыграл 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

В клубе из Беларуси Шумаков отметился 1 (0+1) баллом в 11 играх регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист сыграл один матч.

Шумаков ранее играл за «Сибирь» с сезона-2011/12 до сезона-2016/17.

5 комментариев

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гермес 1989
Он сейчас такое дно, что никому не нужен. Только если на минимальный контракт.
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Огюст
За ним остался только имидж игрового прошлого , что и показали его возможности в прошлом сезоне в игре за два клуба !
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Александр Ковырялов
За сто рублей можно
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chubrja
Зачем это симулянт нужен?
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Сергей Галынский
Зачем это палено
Верните уже нормальный лимит
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