Шумаков может вернуться в «Сибирь». Это основной претендент на форварда

Сергей Шумаков может перейти в «Сибирь».

Новосибирский клуб является основным претендентом на подписание соглашения с 30-летним нападающим.

В прошедшем сезоне выступал за два клуба – « » и минское « ».

В челябинской команде он сыграл 18 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 4 (2+2) очка.

В клубе из Беларуси Шумаков отметился 1 (0+1) баллом в 11 играх регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист сыграл один матч.

Шумаков ранее играл за « » с сезона-2011/12 до сезона-2016/17.