Шумаков может вернуться в «Сибирь». Это основной претендент на форварда
Сергей Шумаков может перейти в «Сибирь».
Новосибирский клуб является основным претендентом на подписание соглашения с 30-летним нападающим.
В прошедшем сезоне Сергей Шумаков выступал за два клуба – «Трактор» и минское «Динамо».
В челябинской команде он сыграл 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
В клубе из Беларуси Шумаков отметился 1 (0+1) баллом в 11 играх регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист сыграл один матч.
Шумаков ранее играл за «Сибирь» с сезона-2011/12 до сезона-2016/17.
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