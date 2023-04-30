«АвтоВАЗ» не приостанавливал сотрудничество с «Ладой»: «Даже несмотря на резкое падение российского автомобильного рынка на 78,5%»

«АвтоВАЗ» сообщил, что сотрудничество с «Ладой» не прекращалось.

Тольяттинская команда команда включена в состав участников Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

«Мы не подтверждаем, что на каком-то из этапов это сотрудничество прерывалось, даже несмотря на резкое падение российского автомобильного рынка на 78,5% в апреле 2022 года.

Появление в Тольятти хоккейной команды и все ее достижения неразрывно связаны с «АвтоВАЗом» и нашим многолетним сотрудничеством.

Даже в тех условиях предприятие оставалось социально-ориентированным и исполняло рекламный контракт с ХК «Лада», – сказал директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.