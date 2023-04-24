Среди множества хоккейных турниров мировое юниорское первенство вряд ли привлекает внимание большинства болельщиков. Тем более только-только закончился Кубок Гагарина, идет первый раунда Кубка Стэнли. Да и российская сборная юниоров не принимает участие в чемпионате мира. Тем не менее воскресный вечер любители хоккея могут провести за просмотром финала мирового первенства, который проходит в Швейцарии. В решающем матче в швейцарском Базеле встретятся команды США и Швеции, матч начнется в 20:00 по московскому времени. Вопрос в том, где смотреть финал ЧМХ U18.

Разумеется, главный российский спортивный холдинг на финальный матч среди юниоров внимания не обращает, поэтому придется искать другие источники для просмотра. Официальный сайт IIHF предлагает только хайлайты. Нужно будет обратиться для поиска в тематические телеграм-каналы и группы ВКонтакте. Хоккейных болельщиков много и наверняка трансляцию в социальных сетях можно будет найти. Другой вариант — просторы интернета. С помощью VPN можно найти некоторые, скажем прямо, пиратские сайты, которые организуют показ не только хоккейных, но и других спортивных событий. Кроме того мы неоднократно рассказывали, как можно осуществлять просмотр матчей с помощью IPTV.