Апрель и май, как всегда, насыщен хоккейными турнирами, и приходится расставлять приоритеты. Одни болельщики переживают за свои сборные команды во втором по силе дивизионе чемпионата мира по хоккею, где накануне первенствовала сборная Японии. Другие находятся в ожидании чемпионата мира в первом дивизионе. Завершился розыгрыш Кубка Гагарина, а за океаном подходит к концу первый раунд Кубка Стэнли. На этом фоне не затерялся чемпионат мира по хоккею U18, который завершается сегодня в швейцарском Базеле. В финальном матче встретятся команды США и Швеции, а значит, мы станем свидетелями матча-реванша. В прошлом году в решающей игре встречались именно эти команды, и Тре Крунур выиграли поединок со счетом 6 : 4. Более того, два года подряд ни одна команда не выигрывала мировое первенство, начиная с 2014-2015 годов, когда золото юниорских чемпионатов брала сборная США. Нас ждет очень интересный поединок, который состоится на St. Jakob Arena, начало в 20:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2), ТБ 5

Сборная США производит очень сильное впечатление на протяжении всего турнира. Достаточно посмотреть на статистические показатели команды. В соперниках по группе В у звездно-полосатых были команды Финляндии, Швейцарии, Латвии и Норвегии. Больше всего повезло латышам, которые пропустили семь шайб. Норвежцам досталось больше, счет матча 12 : 1. В итоге разница заброшенных и пропущенных шайб у американских юниоров составила 37 – 6, это лучшие показатели среди всех сборных выступающих на турнире.

В четвертьфинале в соперники сборной США достались команда Чехии, которая оказала самое серьезное сопротивление. Победа со счетом 4 : 1, и в полуфинале американцев ждали словаки. С ними матч сложился гораздо проще. Победа со счетом 7 : 1. Обращает на себя игра нападающего Уилла Смита, который лидирует как среди снайперов — девять заброшенных шайб, так и среди бомбардиров — 19 набранных очков. В тройке лучших одни американцы, на втором месте Гейб Перро с 18 очками, на третьем Райан Леонард, у него 16 очков. Команда США полна решимости взять реванш у шведов за прошлогоднее поражение.

В последние годы юниоры сборной Швеции оставляют очень сильное впечатление. В Швейцарию команда ехала в качестве одного из фаворитов и смогла подтвердить это звание. В группе А у шведов в соперниках были команды Канады, Словакии, Чехии и Германии. Очевидно, данная группа была сильнее по составу. Соответственно и сопротивление соперников было более мощным. Тем не менее сборная Швеции не допустила ни одной осечки, те же четыре победы как у американцев, хотя, конечно, результаты были куда скромнее. Команды Чехии и Словакии удалось обыграть с преимуществом в две шайбы, а сборную Германии в три. Удивительно, но в матче открытия турнира матч сборных Швеции и Канады завершился со счетом 8 : 0, при этом канадцы в итоге заняли второе место.

По общим показателям Тре Крунур оказались вторыми вслед за американцами и в четвертьфинале шведы играли с командой Латвии, итоговый счет 6 : 1. В полуфинале вновь встреча с Кленовыми листьями и на этот раз им везет чуть больше. Тот же разгром, что на групповом этапе, но счет 7 : 2. У сборной Швеции в итоге заброшенных шайб на турнире на порядок меньше, чем у американцев, тем не менее обращает на себя игра Отто Стенберга, который забросил шесть шайб и сделал семь результативных передач.

Прогноз и коэффициенты на матч США — Швеция

Матчи у «масочников», как иногда еще называют поединки юниоров, часто бывают непредсказуемыми. Но в финале мы вряд ли увидим разгром со стороны одной или другой команды. Сборная США полна решимости взять реванш, команда Швеции стремится второй год подряд стать чемпионом. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

Победа США — 2,69

Ничья в основное время — 3,52

Победа Швеции — 2,54

Американцы с учетом прошлогоднего поражения в финале проиграли шведам уже три матча подряд. У шведов традиционно крепче оборона, в атаке они тоже могут реализовать любую возможность. Главное сдержать мощное нападение американцев, и тогда они смогут повторить сценарий финала 2022 года.