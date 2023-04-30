«Эдмонтон» прошел 1-й раунд плей-офф НХЛ в 2 сезонах подряд впервые с 1998 года

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» прошел 1-й раунд плей-офф НХЛ в 2 сезонах подряд впервые с 1998 года.

«Ойлерс» обыграли «Кингс» (4-2, 5:4 в шестом матче) и одержали победу в серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Во втором раунде команде под руководством Джея Вудкрофта предстоит встретиться с «Вегасом». 

В сезоне-2021/22 канадский клуб дошел до финала Западной конференции, где уступил «Колорадо» (0-4). 

В прошлый раз «нефтяники» дважды подряд выходили во второй раунд в 1997 и 1998 годах, оба раза вылетев на этой стадии. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Клим сегодня выжег конечно💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вперёд спартак
вратарь нефти слабое звено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий