«Эдмонтон» прошел 1-й раунд плей-офф НХЛ в 2 сезонах подряд впервые с 1998 года.

«Ойлерс» обыграли «Кингс» (4-2, 5:4 в шестом матче) и одержали победу в серии первого раунда Кубка Стэнли.

Во втором раунде команде под руководством предстоит встретиться с «Вегасом».

В сезоне-2021/22 канадский клуб дошел до финала Западной конференции, где уступил «Колорадо» (0-4).

В прошлый раз «нефтяники» дважды подряд выходили во второй раунд в 1997 и 1998 годах, оба раза вылетев на этой стадии.